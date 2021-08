Bollettino coronavirus Lombardia, dati 7 agosto/ Ricoveri in calo, positività 1.6%

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus della regione Lombardia aggiornato ad oggi, 7 agosto 2021, il report completo con i nuovi contagi, il numero di tamponi, il tasso di positività e la situazione negli ospedali. Appuntamento a dopo le ore 17:00, nel frattempo, rivediamo brevemente i dati di ieri quando i contagi emersi sono stati 664, con l’aggiunta di un solo morto (totale vittime da inizio pandemia in Lombardia pari a 33.836). I tamponi analizzati sono stati 39.651, con un tasso di positività che è stato dell’1.6%, in calo rispetto alle 24 ore precedenti.

In merito alla situazione ospedaliera si registra un decremento totale di due ricoveri, visto che in terapia intensiva il dato è aumentato di 4 unità, portandosi a 35, ma in area medica il numero è sceso di 6 pazienti (computo aggiornato a 248), per un totale di 283 persone ricoverate con il covid in regione. Infine, per quanto riguarda le province con più contagi, Milano ha registrato 195 nuovi casi di positività di cui 87 in città, seguita da Varese a 94, con Brescia a 73 e Bergamo a 64. Chiudono Lecco e Sondrio rispettivamente a quota 9 e 5.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 7 AGOSTO: PREGLIASCO E IL KEN VIROLOGO

Una situazione quindi sotto controllo, numeri che permetteranno alla regione Lombardia di vivere un’altra settimana in zona bianca, e probabilmente ancora per un lungo periodo, a meno che non si verifichi una netta inversione di tendenza che per ora non sembrerebbe essere all’orizzonte.

Bisognerà sicuramente capire cosa accadrà a fine agosto, quando molti vacanzieri rientreranno dalle ferie e poi inizieranno le scuole, nel frattempo è simpatica l’idea lanciata dal professor Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid della Lombardia, che ha commentato il lancio della Mattel della Barbie “vaccinologa” ispirata alla co-creatrice del vaccino anti-Covid di Oxford-Astrazeneca: “Siamo un po’ invidiosi, anche se è giusto – le parole di Pregliasco riportate da IlGiorno – ora ci vorrebbe il maschietto, un Ken virologo. Io come ispiratore del bambolotto? No”.

