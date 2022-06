Bollettino coronavirus Lombardia, dati 7 giugno/ Positività 8.9%, +8 ricoveri

Ecco il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, 7 giugno 2022, tutti gli ultimi aggiornamenti sulla situazione covid in quella che resta la zona che ha registrato più contagi e vittime a causa del virus. Proprio le morti sono salite a quota 40.601 in totale, dopo i 13 decessi registrati nel bollettino coronavirus della Lombardia di ieri. I contagi emersi nelle scorse 24 ore sono invece stati in totale 893 a fronte di 9.983 test anti covid processati, sia molecolari quanto antigenici rapidi, per un tasso di positività che invece è stato pari all’8.9 per cento.

Infine uno sguardo alla situazione ospedaliera della Lombardia, con i nosocomi che stanno continuando a dimettere pazienti covid. Stando all’ultimo report vi sono solamente 31 persone gravi ricoverate in terapia intensiva, e altre 485 invece in degenza ordinaria, il che significa che rispetto alla precedente comunicazione si è registrata una variazione di -1 e +9 allettati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 7 GIUGNO: PREOCCUPANO LE VARIANTI BA.4 E BA.5

E nella giornata di ieri è tornato allo scoperto lo stimato professor Broccolo, docente di virologia dell’università degli Studi di Milano, che ha detto la sua sulle nuove varianti del covid BA.4 e BA.5, che stanno preoccupando gli addetti ai lavori. Sono comparse nella metà del mese scorso e si stanno diffondendo in tutto il mondo, Italia compresa.

Ad oggi in Lombardia la variante BA.4 è presente nell’1% dei casi (dati riferiti sempre allo scorso mese), mentre nel 4% in Emilia Romagna, Calabria (2.9%), Toscana (1%). La BA.5 è invece presente nel 6% in Umbria, Puglia (3.2%) e Lazio (1%). «La sottovarianti BA.4 e BA.5 – dice Broccolo come si legge sull’agenzia Ansa – sono molto simili fra loro perché hanno entrambe la mutazione L452R, che da sola è in grado di far cambiare moltissimo la struttura della proteina Spike, con la quale il virus aggancia le cellule umane». E ancora: «Questo spiegherebbe l’aumento dei casi in Portogallo e indica che è davvero prematuro affermare che il virus Sars-CoV-2 si stia indebolendo».

