Bollettino coronavirus Lombardia, dati 7 ottobre/ 2 morti, -3 ricoveri, positivi 0.8%

E’ giunto il momento di scoprire come è evoluta la pandemia di covid nelle ultime 24 ore in Lombardia grazie al nuovo bollettino coronavirus della regione con tutti i dati aggiornati ad oggi, giovedì 7 ottobre. Come si legge nel report di ieri, mercoledì 6, i contagi in Lombardia continuano ad essere contenuti, visto che sono stati scoperti solamente 449 casi di positività su 54.574 tamponi processati, sia antigenici quanto molecolari. Il tasso di positività continua ad essere un numero positivo nel vero senso del termine, essendosi fissato a quota 0.8%, mentre per quanto riguarda i morti, il dato più triste, vanno purtroppo segnalati altri decessi, ieri 2 vittime causate dal covid.

La situazione negli ospedali resta anche in questo caso positiva, visto che nei nosocomi lombardi vi sono al momento 351 pazienti non gravi, quelli ricoverati in area medica, e dato diminuito di 7 unità, mentre in terapia intensiva c’è stata un aumento di 4 pazienti, per un totale di 63 allettati in Lombardia. Infine solito breve excursus sulle province con più casi, a cominciare da Milano dove sono emersi 143 nuovi contagiati, con altri 69 casi a Brescia e 58 positivi a Monza.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 7 OTTOBRE: BERTOLASO E MORATTI SU TERZE DOSI

Numeri per l’ennesima volta positivi quelli della regione Lombardia nella lotta al covid, merito, come ci piace ricordarvi, della campagna di vaccinazione condotta in maniera pressoché perfetta nonostante qualche scetticismo iniziale. E la Lombardia è una delle regioni che più sta inoculando terze dosi e dopo l’ok dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, al via libera per il richiamo a tutti gli over 18, Letizia Moratti, vice presidente della regione nonché assessore al Welfare, ha spiegato che dal prossimo mese si potrà inoculare la terza dose a chiunque la vorrà.

«La Lombardia è pronta – ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione proprio della campagna per i richiami vaccinali – sulla base delle indicazioni che riceveremo dal governo e dalla struttura commissariale, a somministrare la terza dose a tutti i lombardi che ne faranno richiesta». Bertolaso ha aggiunto «se il governo ci darà l’ok, dal 22 novembre saremo pronti a vaccinare con terza dose tutti gli over 18 che vivono in Lombardia e che ne fanno richiesta, a condizione che siano trascorsi 6 mesi dalla seconda dose».



