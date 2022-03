Bollettino coronavirus Lombardia, dati 8 marzo/ Positività 8.1%, stabili i ricoveri

Facciamo il punto sulla situazione covid in Lombardia con il nuovo bollettino coronavirus della regione aggiornato ad oggi, martedì 8 marzo 2022. Quando mancano ormai poco più di tre settimane alla fine dello stato di emergenza, gli indicatori pandemici della regione lombarda continuano a migliorare, e anche nel bollettino di ieri è stato evidenziato questo trend assolutamente positivo. I nuovi contagi emersi sono stati infatti 1.614 su 19.902 tamponi analizzati, per un’incidenza dei contagi sui test totali, il cosiddetto tasso di positività, pari all’8.1 per cento.

Nel contempo decrescono le persone ricoverate per covid negli ospedali lombardi, e ad oggi troviamo 82 allettati in terapia intensiva, dato identico rispetto alla precedente comunicazione, e altri in 821 area medica, anche in questo caso dato identico a ieri. Infine uno sguardo ai morti da covid, ieri altri 30 per un totale da inizio pandemia pari a 38.822 decessi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 8 MARZO: DOPO FONTANA ANCHE LA MORATTI COL COVID

Intanto in Lombardia hanno contratto il covid sia il governatore Attilio Fontana quando la vicepresidente e assessora al welfare, Letizia Moratti. A comunicare la notizia è stata la stessa Regione nella giornata di ieri attraverso una nota in cui si legge: “La vicepresidente sta bene e osserverà la quarantena prescritta lavorando da casa”.

Pochi giorni fa, precisamente il 4 marzo scorso, era toccato al presidente Fontana contrarre il virus, e in quel caso lo stesso lo aveva fatto sapere attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram: “Cari amici, dopo più di 2 anni di lotta, anche io ho contratto il Covid. Sto bene, per qualche giorno lavorerò da casa e mi dedicherò alla lettura. La Lombardia non si ferma mai”. Il covid era stato scoperto durante uno dei controlli periodici a cui il governatore lombardo si sottopone. Presidenza lombarda quindi contagiata dal covid ma l’importante è che sia la Moratti quanto Fontana stiano bene: a breve torneranno al cento per cento.

