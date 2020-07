Bollettino coronavirus Lombardia/ Diretta video conferenza stampa: dati 11 luglio

Ieri il bollettino coronavirus della Lombardia ha confermato il trend degli ultimi giorni, appuntamento alle ore 17.30 con i dati aggiornati ad oggi, sabato 11 luglio 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +6 decessi e +135 casi positivi, di cui 46 debolmente positivi e 72 individuati grazie ai test sierologici. Buon balzo in avanti di guariti e dimessi, +145 per un totale di 69.828. Altre buone novelle dalla situazione negli ospedali: -4 ricoverati in terapia intensiva (27) e -11 ricoverati negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio di nuovi casi positivi per provincia riportato da Regione Lombardia: +17 casi in provincia di Milano (di cui +9 Milano città), +56 casi in provincia di Bergamo, +17 casi in provincia di Brescia, +5 casi in provincia di Como, +7 casi in provincia di Cremona, +3 casi positivi in provincia di Lecco, +3 casi positivi in provincia di Lodi, +12 casi in provincia di Mantova, +3 casi in provincia di Monza e Brianza, 0 nuovi casi in provincia di Pavia, +1 caso in provincia di Sondrio e +3 casi in provincia di Varese.

Questo il giudizio dell’assessore Gallera sul bollettino coronavirus della Lombardia di ieri: «I dati di oggi (ieri, ndr) si caratterizzano per una nuova importante diminuzione dei pazienti Covid ricoverati nei reparti dei nostri ospedali, che scendono sotto quota 200, attestandosi a 190, 11 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva rimangono 27 persone, 4 meno di ieri. Dei 135 casi positivi, 72 sono conseguenti alla positività al test sierologico. Nel complesso, i debolmente positivi sono 46».

Ieri il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova ordinanza: da oggi, sabato 11 luglio 2020, via libera agli sport di contatto. Migliaia di cittadini lombardi potranno tornare a giocare a calcetto oppure a basket, ma dovranno rispettare le norme di sicurezza. Come previsto dall’ordinanza dello scorso 29 giugno, invece, da ieri hanno riaperto le discoteche: ricordiamo che l’attività del ballo sarà consentita esclusivamente negli spazi all’aperto.

