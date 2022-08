Bollettino coronavirus Ministero Salute 1 agosto/ -97 ricoveri, positività 18%

Inizia un nuovo mese, è lunedì 1 agosto 2022, e come sempre andremo anche oggi a scoprire il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. La situazione covid in Italia sta tornando lentamente alla normalità dopo il picco raggiunto un paio di settimane fa e l’ennesima conferma la si è avuta anche dal bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 36.966 su 204.903 tamponi analizzati.

Il tasso di positività è stato pari al 18 per cento, dato che resta ancora alto, così come continua a rimanere a livelli importanti il numero più drammatico, quello dei morti; ieri le vittime sono state infatti 83 per un totale dal 20 febbraio 2020, giorno del primo decesso in Italia, pari a 172.086 morti. Negli ospedali, invece, il bollettino di ieri segnalava 388 ricoverati in terapia intensiva, e altri 10.499 in area medica, una doppia variazione rispetto al precedente report pari a +6 e -103. Infine il dato della Regione Lombardia: il bollettino di ieri ha segnalato 4.549 nuovi casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 1 AGOSTO: I DATI SULLE PENSIONI INPS NEL VENEZIANO

E in attesa del bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, sono significativi i dati comunicati nella giornata di ieri dal direttore provinciale di Venezia dell’Inps, Vincenzo Petrosino, in merito al numero di pensioni che si sono “perse” negli anni della pandemia. «Abbiamo notato – si legge su Il Gazzettino – che nel 2020 e nel 2021 abbiamo avuto un drastico calo delle pensioni erogate nel settore privato: da 252.200 a 251mila».

Quindi Petrosino ha aggiunto: «Fondamentalmente negli ultimi anni siamo sempre rimasti intorno ai 252mila, con una variazione di 3/400 pensioni all’anno in più o in meno. Comunque è si tratta un dato in controtendenza con l’andamento di 2018 e 2019, in cui il numero di pensioni erogate era in crescita. Uno scalino così significativo nella storia recente non l’abbiamo mai avuto, per questo motivo abbiamo attribuito questo fenomeno alla pandemia che, non è un segreto, ha colpito maggiormente la popolazione più anziana». Nei due anni di pandemia di covid nel veneziano si sono verificate 2.673 morti legate al virus, numeri che sono quindi compatibili con i dati in possesso dell’Inps.

