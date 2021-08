Bollettino coronavirus Ministero Salute 1 agosto/ Record di contagi da maggio

E’ domenica 1 agosto, e anche oggi verrà comunicato il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Si tratta del primo report del mese, ultimo della settimana, nonché ultimo significativo per le prossime 48 ore in quanto storicamente di lunedì i numeri sono tendenti al ribasso. Nell’attesa, rivediamo il report di ieri, quando i contagi emersi sono stati in totale 6.513, a fronte di 264.860 tamponi processati fra antigenici e molecolari.

Il tasso di positività è stato pari al 2,4%, in linea con la media dell’ultimo periodo, mentre, in merito ai ricoveri ospedalieri, si segnalano 214 pazienti gravi ricoverati nei reparti di terapia intensiva dei nosocomi italiani, dato che rispetto a ieri è aumentato di 13 pazienti, mentre in area medica, la degenza normale, i pazienti ad oggi allettati sono un totale di 1.851, rispetto a ieri 39 in più. Nella giornata di ieri sono stati segnalate anche 16 vittime da covid, per un totale da inizio pandemia pari a 128.063, mentre, a livello regionale, la Lombardia ha fatto registrare un totale di 777 casi (qui il report di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 1 AGOSTO: IL COMMENTO DI LOPALCO

I casi di coronavirus continuano quindi ad aumentare, anche se non in maniera esponenziale, e di conseguenza il professore di Igiene generale e applicata all’Università di Pisa, Pier Luigi Lopalco, epidemiologo nonché assessore alla sanità della regione Puglia, consiglia chiusure mirate piuttosto che lockdown generalizzati. Parlando nella giornata di ieri con i microfoni del quotidiano romano Il Messaggero, sottolinea come le chiusure legate ai ricoveri ospedalieri “servono ad evitare di finire in emergenza sanitaria”.

Quindi l’esperto ha proseguito: “Credo meno nell’efficacia di altri provvedimenti estemporanei come il coprifuoco, salvo che non vi siano ragioni locali particolari”. Per ora, quindi, sembra prospettato il rischio di nuove misure restrittive severe anche se tutto dipenderà dall’andamento dei contagi, con i casi che stanno facendo tenere con il fiato sospeso milioni di italiani che non si attendevano il ritorno del covid così in pompa magna.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 31 LUGLIO





