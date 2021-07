Bollettino coronavirus Lombardia, dati 31 luglio/ Tasso positività all’1,8%

Ieri sono arrivate buone notizie a metà, grande attesa per conoscere i dati contenuti nel bollettino coronavirus Lombardia di oggi, sabato 31 luglio 2021. Ieri (clicca qui per il report completo) sono stati registrati 678 nuovi contagiati su oltre 36 mila tamponi processati, in leggero aumento il tasso di positività dall’1,7% di giovedì all’1,8% di venerdì. Purtroppo è stato annotato un nuovo decesso per Covid (totale di 33.823 vittime), questa la situazione dei ricoverati negli ospedali lombardi: -4 pazienti in terapia intensiva (26) e +5 pazienti negli altri reparti Covid (211).

Questo il bilancio dei nuovi casi positivi per provincia riportato dal bollettino coronavirus Lombardia di ieri: +231 contagiati in provincia di Milano, +31 in provincia di Bergamo, +53 in provincia di Brescia, +36 in provincia di Como, +28 in provincia di Cremona, +6 in provincia di Lecco, +10 in provincia di Lodi, +35 in provincia di Mantova, +55 in provincia di Monza e Brianza, +24 in provincia di Pavia, +9 in provincia di Sondrio e +116 in provincia di Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, LE PAROLE DI FONTANA

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia odierno, registriamo nuove importanti dichiarazioni dal Pirellone. Ieri sono intervenuti in conferenza stampa il governatore Attilio Fontana e il responsabile della campagna vaccinale Guido Bertolaso: il nuovo obiettivo è racchiuso in una data, il 12 settembre. «Pensiamo che la campagna massiva si possa considerare conclusa: speriamo di poter inoculare l’ultima dose di vaccino all’ultimo dei cittadini della Lombardia che avrà deciso di vaccinarsi», le parole dell’ex capo della Protezione Civile. Attilio Fontana ha invece rimarcato: «Nonostante la variante Delta sia dominante, notiamo con soddisfazione che, pur in presenza di un aumento dei casi positivi, non si verifica un altrettanto aumento né di ricoveri in ospedale né in terapia intensiva. Dai dati valutati oggi (ieri, ndr) dalla cabina di regia dell’Iss, la Lombardia continua a rimanere salda in zona bianca».

