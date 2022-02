Bollettino coronavirus Ministero Salute 1 febbraio/ Positività 12.1%, +287 ricoveri

Inizia un nuovo mese, è martedì 1 febbraio, e come sempre andremo a fare il punto sulla pandemia di covid con il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. L’appuntamento non cambia, dopo le ore 17:00, e il report ci mostrerà tutti gli ultimi aggiornamenti riguardanti il numero dei contagi, i decessi e la situazione covid negli ospedali. Italia che sembra avviarsi verso una lenta ma progressiva situazione di miglioramento, e anche il bollettino di ieri lo ha confermato, visto che i contagi emersi sono stati in totale 57.715, a fronte di 104.065 tamponi analizzati.

Il tasso di positività è stato pari al 12.1 per cento, mentre negli ospedali si è registrata anche ieri una nuova crescita, con 9 pazienti gravi in meno, quelli ricoverati in terapia intensiva, e altri 296 in più in degenza ordinaria, per un doppio totale rispettivamente di 1.584 e 19.913 allettati. Resta ancora alto il numero di vittime, ieri altre 349, mentre, nella regione Lombardia i contagi emersi sono stati 5.417 (qui il bollettino dedicato).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 1 FEBBRAIO: IL COMMENTO DELLA MINISTRA BONETTI

Alla luce dei contagi in discesa, si continua a discutere della necessità di semplificare le misure anti covid, ed in particolare, quelle riguardanti le scuole e la quarantena. A riguardo ne ha parlato la ministra delle Pari opportunità e della famiglia, Elena Bonetti, sottolineando come sia necessario fare il possibile “per mantenere il percorso didattico e l’organizzazione scolastica in presenza, anche nelle scuole primarie”, aggiungendo che servano regole “semplici e chiare”.

Intervistata dal quotidiano Il Messaggero ha aggiunto che “in Consiglio dei ministri verranno portate alcune proposte che riguardano regole per la semplificazione, in particolare, delle disposizioni per la didattica a distanza e la quarantena in ambito scolastico. È una riflessione che è nata in seno alle ultime riunioni tra regioni, governo, cabina di regia, e ha l’obiettivo di dare priorità alla continuità didattica in presenza mantenendo regole di sicurezza anche per i più piccoli, perché un prolungarsi di attività didattica a distanza, di fatto – abbiamo visto – porta a situazioni di grave disagio, di apprendimenti faticosi, nonché a un evidente carico di fatica ulteriore nell’organizzazione familiare”.

