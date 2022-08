Bollettino coronavirus Ministero Salute 10 agosto/ -244 ricoveri, positività 15.8%

E’ giunto il momento di fare il punto come ogni mattina sulla situazione covid in Italia grazie al bollettino coronavirus del ministero della salute. Anche oggi, mercoledì 10 agosto 2022, è atteso il report ufficiale con tutti gli indicatori aggiornati, e la comunicazione sarà data come sempre nel pomeriggio, attorno alle ore 17:00. In attesa di leggere il nuovo bollettino coronavirus, rivediamo brevemente quello di ieri, che ha confermato la decrescita dei casi covid, seppur registrando ancora un numero di vittime molto alto.

Partiamo dai nuovi infetti che ieri sono stati in totale 43.084 su 272.495 tamponi effettuati. Il tasso di positività è stato del 15.8 per cento, mentre negli ospedali la situazione racconta di una decrescita di 8 unità, e in area medica una diminuzione di 236 allettati. Come accennato sopra, purtroppo resta ancora altissimo il numero delle vittime da covid, ieri altre 177, per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio 2020, pari a 173.426 morti. Infine uno sguardo alla regione Lombardia: ieri i contagi segnalati dal bollettino dedicato sono stati 5.474.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 10 AGOSTO: BASSETTI SUI MORTI COVID

Come si evince dal bollettino coronavirus, e come già spiegato sopra, le vittime continuano ad essere alte nel nostro Paese, e ciò sta facendo preoccupare gli addetti ai lavori, a cominciare dal professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive del San Martino di Genova. “Non è possibile che, ad agosto 2022 – commenta all’Adnkronos – con tutte le conoscenze che abbiamo della malattia, ci siano ancora tutti questi morti conteggiati come Covid”. Secondo il medico genovese è necessario indagare a fondo: “Servirebbe una commissione medica che stabilisca la verità: quanti di questi 113 decessi sono Covid? Secondo la modalità dell’Iss basta la positività al tampone, ma quanti di questi decessi sono realmente legati a quella che si chiama mortalità attribuita che è diversa alla mortalità cruda?”.

E ancora: “La curva dei decessi non scenderà così facilmente, spero di sbagliarmi ma temo che anche i famosi 15 giorni dal calo dei contagi non saranno sufficienti” Secondo l’infettivologo “se fosse confermato il dato dei decessi registrato ogni giorno dal bollettino Covid, sarebbe ancora più grave. A distanza di quasi tre anni e con tutti gli strumenti clinici e terapeutici a disposizione dei medici questi non vengono usati adeguatamente. Una ragione in più per criticare un sistema che non ha funzionato”.











