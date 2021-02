Bollettino coronavirus Ministero Salute 10 febbraio/ Cala tasso di positività, 3.9%

Attorno alle ore 17:30 scopriremo come di consueto il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report con tutti i dati di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021. Prima di scoprire tutti gli aggiornamenti relativi a contagi, guariti, vittime e situazione ospedaliera, rivediamo il bollettino di ieri, per chi se lo fosse perso. La giornata del 9 febbraio ha confermato ancora una volta l’appiattimento della curva dei contagi con 10.630 casi di positività emersi a fronte di 274.263 tamponi processati, con un tasso di positività che è sceso dal 5.5% di lunedì al 3.9% di ieri.

Purtroppo resta ancora alto il numero delle vittime, ieri 422, in crescita tra l’altro rispetto al dato di due giorni fa, quando i morti per covid erano stati 307. In merito alla situazione ospedaliera, restano stabili i posti in terapia intensiva, confermatisi 2.143, mentre nei reparti di degenza ordinaria troviamo al momento 19.512 pazienti, 15 in meno rispetto a due giorni fa.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 10 FEBBRAIO, IL COMMENTO DI RICCIARDI

In attesa del nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, andiamo a rileggere le parole rilasciate nella serata di ieri da Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Speranza, che in collegamento con la trasmissione DiMartedì, di La7, ha invitato il Premier incaricato, Mario Draghi, a limitare di più la mobilità: “Draghi dovrebbe fare quello che il Governo non ha fatto nella seconda fase. Nella prima fase il governo Conte è stato impeccabile, nella seconda, in una strategia di convivenza con il virus, no”. Quindi il professore ha esternato meglio la sua visione: “Quasi tutti i governi dell’Asia e del Pacifico hanno scelto una strada che i governi europei non ha scelto: il governo Draghi potrebbe scegliere la strada dell’eliminazione del virus. Noi dobbiamo limitare la mobilità, con i casi che abbiamo. Siamo l’unico Paese che non è in lockdown. La Gran Bretagna lo è da due, la Germania da tre mesi: spero che il governo Draghi abbraccia la strategia della Cancelliera Merkel, noi dobbiamo eliminare il virus, non inseguirlo”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 9 FEBBRAIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA