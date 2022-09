Bollettino coronavirus Ministero Salute 10 settembre/ -146 ricoveri, positività 11.3%

E’ sabato 10 settembre 2022, e anche nelle prossime ore andremo a scoprire il bollettino coronavirus del ministero della salute, il classico report con tutti i dati aggiornati inerenti la pandemia di covid. Come sempre, prima che il dicastero preposto emetta il bollettino, andiamo a rivedere quello di ieri, a cominciare dal numero di contagiati emerso, in continuo calo. Ieri i nuovi casi scoperti sono stati in totale 15.543 su 137.133 test processati, per un tasso di positività che è stato pari all’11.3 per cento.

Bollettino vaccini covid oggi 10 settembre/ 2.3 milioni di quarte dosi inoculate

Le vittime da covid sono state invece 59, il che significa che dal 20 febbraio di due anni fa, giorno di scoppio della pandemia, i decessi per il virus sono stati 176.157. Negli ospedali la situazione aggiornata racconta di 172 persone ricoverate in terapia intensiva, 13 in meno rispetto alla precedente registrazione, e altre 4.017in area medica, per una decrescita di 133 allettati. Infine uno sguardo ai numeri della regione Lombardia: il bollettino coronavirus di ieri ha comunicato altri 2.420 contagiati.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 10 settembre/ Positività 11.5%, -7 ricoveri

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 10 SETTEMBRE: IL COMMENTO DI BASSETTI

Intanto nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il professor Matteo Bassetti, che in vista dell’arrivo dei nuovi vaccini aggiornati ha spiegato, interpellato dall’Adnkronos: “Il fatto che questi vaccini adattati siano approvati per gli over 12 non vuole dire che noi dobbiamo vaccinare anche i 30-40enni che hanno fatto già il ciclo completo di vaccini. In questo momento la priorità è agli ultra 70enni e ultra 80enni e ai fragili: queste sono le categorie più a rischio. Allargare ora la platea dei vaccinabili rischia di distogliere l’attenzione sulla necessità di vaccinare con il booster le categorie a rischio previste dalla circolare del ministero della Salute”.

Covid, due anticorpi sostituiscono richiami vaccini?/ Isolati da guariti nel 2020…

Le parole di Bassetti giungono “in risposta” a quanto emerso ieri in occasione della conferenza stampa sulla campagna vaccinale al ministero della salute, e sulla possibilità che le vaccinazioni proseguano anche per chi non rientra nelle categorie a rischio, quindi fragili e over 60.











