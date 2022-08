Bollettino coronavirus Ministero Salute 11 agosto/ -234 ricoveri, positività 15.7%

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 11 agosto 2022, sarà come sempre pubblicato nel tardo pomeriggio odierno. Attorno alle ore 17:00 scopriremo, come da più di due anni e mezzo a questa parte, quanti saranno i nuovi contagi, le vittime e i ricoveri. In attesa di conoscere la nuova comunicazione, rileggiamo i principali indicatori del bollettino coronavirus ministero della salute di ieri, a cominciare dai nuovi casi emersi, leggasi 31.703 in totale, a seguito di 201.509 tamponi processati e ufficialmente dichiarati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Bollettino vaccini covid oggi 11 agosto/ Raggiunta quota 140 mln di somministrazioni

Il tasso di positività continua la sua lenta decrescita, ieri pari al 15.7%, mentre un’altra costante è l’alto numero di vittime; ieri, a riguardo, sono stati segnalati 145 decessi per covid, per un totale da inizio pandemia pari a 173.571 vittime. Negli ospedali, invece, troviamo una situazione tutto sommato serena, visto che in terapia intensiva vi sono al momento 321 persone, e altre 8.592 in area medica, per una doppia decrescita rispetto alla precedente comunicazione pari a 10 e 224. Infine il solito sguardo a regione Lombardia, che da bollettino dedicato ha registrato 3.740 nuovi contagi.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 11 agosto/ Positività 14%, -51 ricoveri

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 11 AGOSTO: IL REPORT DI FIASO

Numeri ancora una volta in discesa quelli del bollettino coronavirus del ministero della salute, e la conferma che questa nuova ondata di covid stia scemando sempre di più è giunta anche dal report giornaliero della Fiaso, la federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, che ieri ha comunicato i dati riguardanti l’occupazione degli ospedali da parte dei malati covid.

Nell’ultima settimana, nella rete dei nosocomi sentinella, si è registrato un ottimo -20 per cento per quanto riguarda i malati covid allettati nelle aree di degenza ordinaria. Meglio ancora hanno fatto le terapie intensive, visto che i posti letto occupati dai malati gravi sono diminuiti del 22 per cento rispetto a sette giorni fa, registrando un indice di occupazione del 4.4 per cento. Come sempre gli ospedali sono i principali indicatori della pandemia di covid, e le notizie della Fiaso non possono che essere accolte con il sorriso.

Danimarca, stop vaccino a minorenni/ Ministero Salute: "Siero solo ai fragili"

© RIPRODUZIONE RISERVATA