Bollettino coronavirus Ministero Salute 11 gennaio/ Torna su tasso positività, 13.3%

Sarà reso noto dopo le ore 17:00 di oggi, lunedì 11 gennaio 2021, il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. In attesa di scoprire come è evoluta la curva epidemiologica, andiamo a rivedere i dati di ieri, quando sono stati comunicati altri 18.627 contagiati a fronte di 139.758 tamponi processati. Contagi in calo rispetto a sabato, quando erano stati 19.978, ma a fronte di meno tamponi, di conseguenza è salito nuovamente il tasso di positività, ieri al 13.3 per centro, +1.7 rispetto alle 24 ore precedenti.

In calo invece le vittime, anche se il numero resta alto, ben 361 decessi per covid nella giornata di ieri (totale da inizio pandemia, 78.755). Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, 2.615 persone si trovano al momento in terapia intensiva, dato che è cresciuto di 22 unità, mentre nei reparti di degenza normale abbiamo al momento 23.247 pazienti, ben 167 in più rispetto al numero comunicato sabato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, DA OGGI CONTEGGIATI ANCHE I TEST RAPIDI

A livello regionale, la Lombardia torna ad essere la regione con più casi, +3.267, seguita dall’Emilia Romagna con 2.193, e dal Veneto con 2.167. Lazio, Sicilia e Campania registrano aumenti a 4 cifre, mentre la Valle d’Aosta, con soli 19 nuovi contagi, risulta essere la regione con il minor incremento dello stivale. Intanto a partire da oggi verranno conteggiati nel bollettino coronavirus del ministero della salute, anche i casi emersi a seguito dei test antigenici rapidi, così come previsto dalla circolare del ministero stesso. “Gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test RT-PCR – si legge, come riporta Repubblica in data 10 gennaio 2021 – anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento”. La circolare è stata firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri.

