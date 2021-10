Bollettino coronavirus Lombardia, dati 10 ottobre/ Meno di 60 pazienti in T.I.

Ecco il bollettino coronavirus della Lombardia con i dati di oggi, 10 ottobre 2021. Il report della regione verrà emanato dopo le 17:00, e chiuderà una nuova ennesima settimana positiva per questa zona d’Italia che da febbraio di un anno fa fino allo scorso mese di aprile è stata falcidiata da contagiati, ricoveri e purtroppo anche morti.

Il bollettino di ieri segnalava 284 nuovi casi di positività a fronte di 65.113 tamponi anti covid processati, sia molecolari che antigenici, mentre la situazione ospedaliera raccontava di 57 pazienti gravi, quelli al momento ricoverati in terapia intensiva (in calo di 3 unità), con altri 339 allettati nei reparti di degenza normale, dove si è invece verificata una crescita di 5 unità. Purtroppo anche ieri si sono registrati dei morti per covid, leggasi 5, mentre, a livello provinciale, segnaliamo 94 nuovi casi comunicati da Milano e zone limitrofe, quindi altri 39 in quel di Brescia, e infine i 34 contagi emersi a Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 10 OTTOBRE: L’ATS BERGAMO SU TERZA DOSE

E nella giornata di ieri è uscita allo scoperto l’Ats Bergamo che ha reso noto attraverso un breve comunicato che per la terza dose di vaccino anti covid ai pazienti nelle Rsa e agli over 80, sarà utilizzato solamente il vaccino di Pfizer e non quello di Moderna, decisione presa sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della salute.

Ecco cosa ha fatto sapere il dottor Giuseppe Matozzo, direttore sociosanitario di Ats Bergamo: «Eravamo pronti per partire con la vaccinazione booster (richiamo) con vaccino Moderna nelle Rsa – si legge sull’Eco di Bergamo – come previsto dal Ministero con circolare del 27 settembre, e in settimana era stata effettuata la formazione nelle Rsa anche per l’utilizzo del sistema Poste per la prenotazione. Due Rsa avevano già ritirato dalle farmacie delle Asst i vaccini Moderna per avviare le somministrazioni a partire da lunedì. E settimana prossima era pronto il piano di consegna per tutte le altre strutture. Alla luce di quanto deciso dal Ministero della Salute in queste ore, le somministrazioni non verranno effettuate in attesa di ricevere nuove indicazioni».

