Bollettino coronavirus Ministero salute 11 settembre/ Ricoveri in ribasso

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi, sabato 11 settembre 2021. Come vi abbiamo raccontato, nella giornata di ieri sono stati registrati 5.621 nuovi casi positivi su oltre 286 mila tamponi processati, mentre il conto dei decessi è salito di 62 morti, totale di 129.828 vittime di Covid-19 dall’inizio della pandemia.

Bollettino vaccini covid oggi 11 settembre/ Immunizzato il 73,49% della popolazione

Buone notizie dal fronte dei guariti nel bollettino coronavirus di venerdì: +6.984 uscite dall’incubo del virus. Ancora in calo gli attuali positivi, -1.429, mentre i dati dei ricoverati ulteriormente in ribasso: -10 pazienti in terapia intensiva (548) e -66 pazienti negli altri reparti Covid (4.164). Buone novelle dal fronte dei vaccini: a ieri sono state somministrate oltre 80,4 milioni di dosi. 39,5 milioni di hanno già ricevuto la seconda dose.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 11 settembre/ Ieri 594 nuovi casi positivi

BOLLETTINO CORONAVIRUS, LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus odierno, registriamo importanti novità per quanto riguarda la terza dose. Lo scorso 8 settembre la commissione tecnico scientifica dell’Aifa ha discusso la somministrazione del terzo richiamo per le categorie dei soggetti fragili e immunodepressi, nelle scorse ore l’Agenzia ha diffuso il parere positivo. Intervenuto alla presentazione del Libro blu dell’Adm, il ministro Roberto Speranza ha rimarcato che la giornata di ieri è stata determinante e in queste ore il suo ministero sta lavorando «a una circolare per definire chiaramente quali saranno le categorie di fragili con cui si partirà, penso ai pazienti oncologici e trapiantati». Il titolare della Salute ha poi messo in risalto: «Chiusa questa faste, che non è un booster ma il completamento del ciclo vaccinale e che ci auguriamo avvenga a fine settembre, si partirà con Rsa, over 80 e sanitari».

Giovanni Rezza/ "Nessun vaccino protegge al 100%, ma parliamo di un miracolo"

BOLLETTINO CORONAVIRUS, I DATI DI IERI





© RIPRODUZIONE RISERVATA