Bollettino coronavirus Ministero Salute 12 luglio/ +420 ricoveri, positività 20.1%

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della salute con tutti i dati ufficiali di oggi, martedì 12 luglio 2022. Ci avviciniamo lentamente a quello che, secondo gli esperti, sarà il picco di questa nuova ondata di covid in Italia, un’ondata che ha registrato migliaia di contagi, così come non li si vedeva da inizio anno, ma riuscendo comunque, almeno fino ad oggi, a mantenere gli ospedalizzati al di sotto della soglia di guardia.

In ogni caso i dati dei contagiati sono aumentati di molto negli ultimi tempi, e il trend negativo è stato confermato anche dal bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, attraverso cui sono stati comunicati i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 360, e quelli in area non critica 9.454, per una doppia variazione rispetto al precedente report pari a +10 e +410. I contagi emersi ieri sono stati invece 37.756 a fronte di 188.153 tamponi anti covid processati, per un tasso di positività pari al 20,1 per cento. Infine uno sguardo alle vittime da covid, ieri altre 127 (totale da febbraio 2020 169.233), e i dati di regione Lombardia, leggasi altri 3.666 contagiati, così come comunicato nel bollettino dedicato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 12 LUGLIO: IL COMMENTO DI ANDREONI

I numeri del bollettino coronavirus del ministero della salute continuano quindi ad essere eloquenti, ma non è da escludere possano addirittura peggiorare nei prossimi giorni. A prospettare tale scenario è stato l’autorevole camice bianco Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), che nella giornata di ieri è tornato sulla famosa polemica post-concerto dei Maneskin, super evento che si è tenuto sabato scorso in quel di Caracalla e che ha visto coinvolgere migliaia di persone.

“Tra 4-5 giorni – ne + convinto Andreoni, come si legge su SkyTg24.it – vedremo l’aumento dei casi Covid a Roma correlato al concerto dei Maneskin di sabato. Tutti i grandi eventi pubblici in questi ultime mesi hanno determinato un incremento dei contagi, inevitabilmente accadrà anche in questo caso. Abbiamo una variante che porta a una altissima circolazione del Covid”.











