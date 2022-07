Bollettino coronavirus Ministero Salute 13 luglio/ Boom contagi, positività 26%

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, 13 luglio 2022, è atteso come sempre nel pomeriggio odierno, fra le ore 16:00 e le 17:00, e aggiornerà la situazione pandemica in Italia. Il nostro Paese si sta avvicinando lentamente verso quello che dovrebbe essere il picco di questa nuova ondata, atteso la prossima settimana, indicativamente attorno al 20 di luglio, per lo meno questo ci raccontano gli addetti ai lavori. In attesa di scoprire tutti i numeri di oggi, andiamo a rileggere il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi contagi sono stati in totale 142.967 su 550.706 test anticovid processati fra molecolari e antigenici rapidi.

Il tasso di positività è stato del 26 per cento mentre le vittime per covid restano altissime, ieri altre 157 per un totale pari a 169.390. Fortunatamente gli ospedali non stanno subendo più di tanto questa ondata, anche se i ricoveri sono in continuo aumento: in terapia intensiva troviamo 375 allettati, in aumento di 15 unità, e altri 9.724 in area medica, per una crescita di +270 pazienti covid. Infine il consueto sguardo veloce alla regione Lombardia: il bollettino di ieri ha comunicato altri 20.201 contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 13 LUGLIO: IL COMMENTO DI COSTA

Il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, è stato intervistato ieri mattina dai microfoni di SkyTg24.it, e nell’occasione ha ribadito la necessità di imparare a convivere con il covid: “Dobbiamo avere ancora prudenza e senso di responsabilità, ma non dobbiamo avere paura. Dobbiamo dare un messaggio rassicurante ai cittadini: oggi siamo di fronte a uno scenario diverso rispetto a un anno fa. Oggi abbiamo i vaccini, tanti terapie e i monoclonali: diversi strumenti che ci permettono di fronteggiare questa situazione ancora in corso di gestione della pandemia”.

Costa ha parlato anche della quarta dose, da ieri approvato per tutti gli over 60 e per tutti i fragili indipendentemente dall’età: “Mi auguro ci sia un’assunzione di responsabilità della politica e non si trasformi l’estensione della quarta dose a tutti gli over 60enni in un motivo di scontro. La scelta di raccomandarla è basata su motivazioni scientifiche. C’è ancora bisogno di grande unità politica e istituzionale”.











