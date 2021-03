Bollettino coronavirus Ministero Salute 13 marzo/ 337 medici morti da inizio pandemia

Scopriamo il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello aggiornato ad oggi, sabato 13 marzo 2021. In Italia prosegue la decrescita della curva, così come previsto da numerosi scienziati nelle ultime settimane, e anche il bollettino di ieri ha fatto registrato un nuovo picco di contagi. In totale sono stati 26.824 quelli scoperti a fronte di 369.636 tamponi processati, per un tasso di positività che è cresciuto, portando al 7.25%. Nel contempo, aumentano anche i morti da covid, ieri 380, per un bilancio che ha superato quota 101mila dal 21 febbraio 2020, mentre nelle terapie intensive il numero di pazienti è per l’ennesimo giorno in crescita, +55 per un totale di 2.914 ricoveri nei vari ospedali del Belpaese.

Fra le tante vittime del covid vi sono anche molti medici; sono in totale 337 i camici bianchi che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia, così come comunicato giornalmente dalla Fnomceo, la Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. A livello regionale, invece, si segnala ancora una volta la Lombardia, la zona più colpita d’Italia con 6.262 nuovi casi (qui il report completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 13 MARZO, ISS: “INDICE RT A 1.16”

E che la situazione sta volgendo verso la gravità più assoluta lo si è capito anche da quanto comunicato ieri dall’Iss, l’Istituto superiore di sanità, durante la classica cabina di regia del venerdì. “L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici – ha fatto sapere l’istituto nella giornata di ieri – è stato pari a 1,16 (con un intervallo tra 1,02-1,24), in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra 1 in tutto il range”. I tecnici hanno aggiunto che “un valore di Rt superiore a 1 indica che l’epidemia è in espansione, con il numero di casi in aumento”. Inoltre è stato specificato che “Nella settimana dall’1 al 7 marzo si continua a osservare un’importante accelerazione nell’aumento dell’incidenza” dei casi di Covid-19 “a livello nazionale rispetto alla settimana precedente: 225,64 per 100mila abitanti (1-7 marzo), verso 194,87 per 100mila abitanti (22-28 febbraio)”.

