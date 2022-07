Bollettino coronavirus Ministero Salute 14 luglio/ +125 ricoveri, positività 26.8%

Ecco il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report con tutti i dati covid aggiornato ad oggi giovedì 14 luglio 2022. Quando siamo ormai giunti alla metà del mese, la curva dei contagi non accenna la sua discesa, e anche il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri ha confermato una situazione da attenzionare in maniera molto importante. Nel dettaglio il totale dei contagiati da covid è stato pari a 110.168 a fronte di 410.435 tamponi processati, sia molecolari quanto antigenici rapidi.

Bollettino vaccini covid oggi 14 luglio/ Quarte dosi superano quota un milione

Un doppio numero che ha dato come risultato un tasso di positività per l’ennesima volta altissimo, pari al 26.8% per cento. Resta alto anche il numero delle vittime, che alla luce dell’aumento dei ricoveri ieri ha segnalato altri 106 decessi, per un computo aggiornato dal 20 febbraio 2020, giorno di scoppio della pandemia in Italia, pari a 169.496 morti. Negli ospedali, invece, la situazione covid racconta di 388 malati gravi in terapia intensiva, e di altri 9.826 in degenza ordinaria, il che significa che rispetto al precedente report il dato è variato di +13 e +102 allettati. Infine il solito sguardo veloce alla Lombardia: da bollettino di ieri i contagi sono stati 15.185.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 14 luglio/ Positività 25.7%, +4 in T.I.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 14 LUGLIO: SILERI SULLE MASCHERINE

Il bollettino coronavirus del ministero della salute ha quindi mostrato ancora una volta numeri importanti, e c’è chi inizia a pensare seriamente a quanto accadrà a settembre, con la riapertura delle scuole: gli studenti dovranno indossare ancora le mascherine? A riguardo il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri, ha spiegato: “Oggi i nostri anziani sono tutti vaccinati e verranno richiamati per la vaccinazione, quindi una circolazione nella popolazione più giovane grossi danni non ne fa”, le parole rilasciate ai microfoni del programma ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital.

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO MIN. SALUTE 13 LUGLIO/ 106 morti, 110.168 casi, +13.t.

“Sono dell’opinione che le mascherine per i bambini sotto una certa età non servono – ha aggiunto – Servono per una popolazione tardo-adolescenziale, per gli studenti delle superiori quindi. E’ pur vero che la circolazione del virus nelle scuole è molto ridotta rispetto alla circolazione fuori dagli ambienti scolastici. Un anno fa era necessario far circolare meno il virus negli ambienti scolastici perché poi quel virus potevi portarlo a casa e infettare genitori e nonni, che magari non erano ancora vaccinati”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA