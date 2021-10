Bollettino coronavirus Ministero Salute 14 ottobre/ -116 ricoverati, positività 1%

E’ giunto il momento di vedere come sta evolvendo la pandemia di covid in Italia con l’ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute aggiornato ad oggi, giovedì 14 ottobre 2021. L’appuntamento è fissato attorno alle ore 17:30 di questa sera, nell’attesa andiamo a rivedere il report comunicato ieri, quando i numeri sono stati ancora una volta molto interessanti. I casi totali di positività emersi sono stati in totale 2.772 su 278.945 tamponi processati, un doppio numero che ha dato come risultante un tasso di positività pari all’1 per cento, in linea con la media dell’ultimo periodo (due giorni fa era dello 0.8 per cento).

Virginia Saba: “Di Maio? Fu un colpo di fulmine”/ “Con lui ho capito cos'è l'amore”

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, quella maggiormente attenzione dagli addetti ai lavori, a ieri i pazienti ricoverati in terapia intensiva erano in totale 367, in diminuzione di 3 unità rispetto alla precedente comunicazione, mentre gli altri ricoverati erano 2.552 in calo di ben 113 unità. Purtroppo anche ieri si sono registrati dei morti per covid, leggasi 37, mentre, per quanto riguarda la Lombardia, il bollettino di ieri ha segnalato 306 nuovi casi di covid.

New York, no vax emigrano per obbligo vaccinale/ "Restrizioni eccessive e crudeli"

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 14 OTTOBRE: 1.200 MEDICI NO VAX SOSPESI

Intanto sono più di 1.200 i medici sospesi in Italia perchè non vaccinati. A comunicare il dato ufficiale è stata nella giornata di ieri la Federazione nazionale Ordini dei medici (Fnomceo): “Sono attualmente 1.264 in Italia – si legge sul sito di Sky Tg24 – i medici sospesi per non essersi ancora vaccinati. Dall’inizio le sospensioni sono state 1.636, delle quali 372 poi revocate per l’avvenuta vaccinazione”. La Federazione precisa che sono “62 su 106 gli Ordini che hanno comunicato almeno una sospensione alla Fnomceo”.

Bollettino vaccini covid oggi 14 ottobre/ 43.5 milioni immunizzati, 80.6% totale

Filippo Anelli, presidente della Federazione, ha commentato: “I medici che non si sono vaccinati restano una minoranza. In questo momento i sospesi sono lo 0,27% dei 460mila medici e odontoiatri italiani. Ricordiamo che vaccinarsi è anche un dovere deontologico, sia per arginare la diffusione del virus sia per fugare, con l’esempio, gli ultimi dubbi degli esitanti – ribadisce e conclude Anelli – Oltre l’80% della popolazione sopra i 12 anni ha completato il ciclo vaccinale: siamo davvero al rush finale, come dimostra la ripresa di tante attività. Il vaccino ci salva la vita e ci permette di tornare, gradualmente, a viverla appieno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA