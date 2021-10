Bollettino coronavirus Ministero Salute 13 ottobre/ -27 ricoveri, positività 0.8%

Verrà comunicato nel giro di poche ore il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute con tutti i dati di oggi, mercoledì 13 ottobre 2021. Appuntamento fissato a dopo le 17:00 quando, come ogni giorno, andremo a scoprire come è evoluta la pandemia di covid in Italia, analizzando i nuovi contagiati, la situazione negli ospedali, e le vittime. Nell’attesa andiamo a rileggere brevemente il bollettino di ieri quando i casi segnalati dal ministero sono stati in totale 2.494 a fronte di 315.285 tamponi processati, sia antigenici che molecolari (tasso di positività 0.8 per cento).

Continuano a verificarsi dei morti per covid, in totale 49, per un computo aggiornato da inizio pandemia, 20 febbraio 2020, pari a 131.384, mentre la situazione ospedaliera resta sempre positiva, visto che i pazienti gravi, quelli in terapia intensiva, sono al momento 370 da nord a sud della nostra penisola, dato che nelle ultime 24 ore è diminuito di 4 unità; in area medica, i pazienti covid meno gravi, vi sono invece 2.665 allettati, numero che è decresciuto di 23 rispetto alla precedente comunicazione. Segnaliamo infine i 306 contagiati della regione Lombardia (qui il bollettino di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 13 OTTOBRE: PARLA CUCINELLI

E scatterà intanto fra due giorni il green pass obbligatorio per tutti i lavoratori e sul tema è uscito allo scoperto, parlando ieri con il quotidiano Il Messaggero, l’imprenditore e stilista Brunello Cucinelli: “Il punto è uno solo, almeno per me – dice, come riferisce l’edizione online di SkyTg24 – vanno tutelati tutti quei lavoratori che hanno fatto il vaccino da quelli che non lo hanno fatto. Non credo sia facile lavorare, stare fianco a fianco, in azienda, come in ufficio, sapendo che il tuo collega non si è vaccinato. Un fatto che stigmatizzo e che sarà ancora più al centro dell’attenzione quando arriverà il tempo in cui ci si potrà togliere la mascherina”.

Cucinelli ha poi specificato che nella sua azienda non c’è “problema, ci siamo preparati per tempo. Abbiamo tre medici impegnati su questo fronte, facciamo controlli e verifiche giornaliere. Il problema sarà per il 99% dei dipendenti che si sono vaccinati e che non staranno proprio tranquilli sapendo che il collega, il vicino di scrivania, non lo è. Finché ci sarà la mascherina obbligatoria andrà bene o comunque i rischi saranno limitati, poi non lo so. Di certo occorre tutelare chi si è vaccinato dagli altri. Credo che si debba rispondere a questa domanda”.



