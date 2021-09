Bollettino coronavirus Ministero Salute 14 settembre/ Positività 2.3%, +91 ricoveri

Appuntamento verso le 17:30 di oggi con il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello odierno, del 14 settembre 2021. Come abbiamo ormai imparato, quello di oggi sarà il primo vero report settimanale, tenendo conto che le comunicazioni del lunedì tendo ad essere al ribasso, alla luce dei pochi tamponi processati nel weekend. La conferma si è avuta con i dati di ieri, quando sono emersi 2.800 nuovi contagiati su 120.045 tamponi analizzati, sia antigenici quanto molecolari.

Il tasso di positività è stato del 2.3%, in salite rispetto all’1.7% di domenica, mentre purtroppo si sono registrati ancora dei decessi causa covid, leggasi 36, per un totale di 129.955 da quando è scoppiata la pandemia. In merito alla situazione ospedaliera, i numeri continuano ad essere tutto sommato buoni, con 563 ricoverati in terapia intensiva, dato in crescita di 4 unità rispetto al precedente report, e altri 4.200 invece in area medica (+87 rispetto all’ultima comunicazione). Infine segnaliamo i 220 contagi emersi in Lombardia (qui il report aggiornato della regione)

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 14 SETTEMBRE: DE LUCA SUL GREEN PASS

Nel frattempo in Italia si continua a discutere di Green Pass, e la politica sembra in parte spaccata fra chi è favorevole all’estensione, e chi no (Lega e Fratelli d’Italia). A riguardo ha detto la sua il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, che intervenuto a Salerno ieri matina in occasione della presentazione dei progetti per realizzare un nuovo ospedale e un polo di riabilitazione, ha spiegato: “La campagna di vaccinazione – le parole di De Luca riportate dall’edizione online di SkyTg24 – ha subito forti ritardi nelle ultime settimane sia per una comunicazione sgangherata fatta dal Governo nazionale quando è cominciata la stagione dei richiami, sia per una campagna totalmente irresponsabile messa in atto da alcune forze politiche, Lega e Fratelli d’Italia, che è stata in queste settimane un esempio di irresponsabilità e anche di stupidità”.

