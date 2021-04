Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 aprile/ Quasi 1000 morti in 48 ore

Scopriremo anche questa sera il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report aggiornato ad oggi, giovedì 15 aprile 2021. Continua il calo dei contagi, così come confermato anche dai dati resi pubblici ieri sera, quando i casi emersi sono stati 16.168 su 334.766 tamponi processati, per un tasso di positività pari al 4.8% (leggermente in aumento rispetto a 48 ore fa quando era al 4.4). Resta invece molto alto il numero dei morti causati dal covid, ieri 469, in linea purtroppo con i numeri di due giorni fa, quando erano stati 476.

Vaccini covid e casi di trombosi Vitt/ “Ecco le possibili cause, e c'è una cura”

Il computo delle vittime dal febbraio del 2020 è quindi salito a quota 115.557, numero decisamente drammatico. Le buone notizie giungono comunque dalla situazione ospedaliera, con 67 posti letto liberati in terapia intensiva, totale 3.490, mentre in degenza ordinaria il calo è stato di 583, per un totale di pazienti ricoverati col covid pari a 26.369. A livello di regioni, infine, la Campania è quella che registra più casi con 2.212, seguita dalla Lombardia a quota 2.153 (qui il report completo lombardo)

Brasile, mancano sedativi: pazienti covid legati al letto/ “Intubarli è una tortura”

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 15 APRILE, IL PENSIERO DI BASSETTI SU JOHNSON & JOHNSON

Intanto la campagna di vaccinazione potrebbe subire l’ennesimo intoppo a causa del possibile blocco di Johnson & Johnson dopo i sospetti casi di trombosi emersi negli Stati Uniti. Secondo il professore Matteo Bassetti del San Martino di Genova sarebbe un “Un errore mortale – le sue parole a La7 – negli Stati Uniti ci sono stati sei casi di eventi trombotici rari, di cui uno mortale, su circa 7 milioni di vaccinati”. In soldoni, un rischio “inferiore allo 0,000001 per cento. Se noi perdiamo di vista l’obiettivo, abbiamo perso la battaglia in partenza. Gli Stati Uniti – aggiunge – possono permettersi di sospendere J&J perché hanno 400/500 milioni di dosi di Pfizer, di Moderna…Ma noi possiamo permetterci come vecchia Europa di mandare all’aria i due vaccini su cui abbiamo scommesso di più? No e se lo facciamo commetteremmo un errore mortale, nel vero senso della parola. Un peccato capitale”.

Covid 'ucciso' in 30 secondi dall'acqua col cloro/ “Le piscine sono luoghi sicuri”

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 14 APRILE





© RIPRODUZIONE RISERVATA