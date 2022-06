Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 giugno/ Boom positività, 17.3%

Ecco il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, tutti i dati aggiornati sulla pandemia di covid in Italia, ad oggi, mercoledì 15 giugno 2022. Continua la situazione di tranquillità e stabilità nel nostro Paese, e anche il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri ha confermato questa tendenza positiva, comunicando 39.474 nuovi casi di infezione da covid. Il numero di test anti covid processati è stato pari a 228.559, mentre il tasso di positività si conferma ancora una volta ben al di sopra il 10 per cento, per l’esattezza 17.3%.

Bene comunque la situazione ospedaliera, visto che nelle strutture dislocate da nord a sud del nostro paese, vi sono solamente 183 malati gravi per covid, i pazienti in terapia intensiva, mentre in degenza ordinaria il numero dell’ultimo report segna quota 4.199, per una doppia variazione rispetto alla precedente comunicazione pari a -10 e -11. Infine il solito veloce sguardo alla regione Lombardia, per cui il bollettino ha comunicato ieri altri 6.204 casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 15 GIUGNO: IL COMMENTO DI GIANNI REZZA

I dati riguardanti il bollettino coronavirus del ministero della salute restano positivi ma nell’ultima settimana sembrerebbe essersi registrata un’inversione di tendenza negativa, così come spiegato recentemente dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza: “Questa settimana si nota una lieve inversione di tendenza – le parole riportate dai microfoni di SkyTg24.it – con un aumento del tasso di incidenza dei casi di Covid-19 che si fissa a 222 casi per 100mila abitanti. Resta invece ben al di sotto dell’unità, a 0,75, il valore di Rt”.

In merito invece al tasso di occupazione degli ospedali in area medica e in terapia intensiva, la situazione appare in miglioramento continuo: “siamo rispettivamente al 6,6 e al 2,2%, quindi si osserva una ulteriore tendenza alla decongestione delle strutture sanitarie”. In ogni caso Rezza spiega che è “bene continuare a tenere comportamenti ispirati alla prudenza” e “a monitorare la situazione e soprattutto ciò che avviene negli altri Paesi Ue”.











