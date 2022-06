Bollettino coronavirus Ministero Salute 16 giugno/ +31 ricoveri, positività 16.3%

Siamo in attesa del nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report con tutti i dati aggiornati ad oggi, giovedì 16 giugno 2022. Il quotidiano bollettino verrà comunicato nel pomeriggio, dopo le ore 16:00 e farà il punto sulla pandemia di covid in Italia, pandemia che sta vivendo un momento di rialzo, dove i contagi sembrano tendenzialmente verso l’alto.

A conferma di questo trend il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi casi emersi sono stati in totale 31.885 su 195.439 test anti covid processati, sia antigenici rapidi quanto molecolari. Il tasso di positività si mantiene sui livelli alti degli ultimi giorni, leggasi il 16,3 per cento, mentre le vittime sono state ieri 48, per un totale da inizio pandemia di 167.553 decessi. La regione Lombardia ha invece comunicato altri 4.672 contagiati nel suo bollettino di ieri, infine, per quanto riguarda la situazione ospedaliera, nei nosocomi d’Italia troviamo 189 ricoverati in terapia intensiva (+6) e altri 4.407 in area medica (+25).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 16 GIUGNO: COSTA SULLE MASCHERINE

Intanto decade da oggi l’obbligo delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso, anche se non è da escludere una proroga fino a settembre in determinati luoghi, Lo ha ribadito ieri il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, intervistato dai microfoni di ‘Tg1 Mattina’ su Rai1: “Con oggi (ieri ndr) certamente decadrà l’obbligo di mascherine nei luoghi al chiuso, e un segnale importante è stato” anche “quello di consentire ai nostri ragazzi di svolgere gli esami sia delle le medie che della maturità senza mascherina”.

“La riflessione che rimane aperta – ha proseguito l’esponente del governo Draghi – è quella di mantenere l’obbligo ancora fino a settembre per quanto riguarda i mezzi di trasporto. Questa è l’ipotesi, ovviamente poi la scelta definitiva verrà fatta oggi in Consiglio dei ministri”. Costa ha quindi aggiunto e concluso: “Non c’è dubbio che siamo di fronte a un altro passo che ci porta alla normalità. D’altronde il Governo ha sempre adottato il criterio della gradualità”.











