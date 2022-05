Bollettino coronavirus Ministero Salute 16 maggio/ Positività 14%, -111 ricoveri

Ecco il primo bollettino coronavirus del ministero della salute della settimana, quello di oggi, lunedì 16 maggio 2022. Il consueto appuntamento del pomeriggio ci permetterà di scoprire come stanno evolvendo i casi di covid in Italia, quando ci avviamo lentamente verso l’estate, stagione della “ritirata” dei virus respiratori. Ad oggi non vi sono segnali d’allarme e quasi sicuramente il bollettino coronavirus del ministero della salute confermerà i dati di ieri, con i contagi rilevati che sono stati 27.162 a fronte di 194.577 tamponi fra antigenici rapidi e molecolari.

CINA E CRISI ECONOMICA/ Il lockdown di Shangai è il test della mega-repressione di Xi

Resta alto il tasso di positività, ieri pari al 14 per cento, ma negli ospedali la situazione non desta alcuna preoccupazione visto che nelle terapie intensive dei vari nosocomi del Belpaese troviamo ad oggi 347 persone ricoverate, in crescita di 7 unità, e altre 7.532 in area medica, per una variazione di -118 allettati. Continua invece ad essere drammatico il numero delle vittime da covid, ieri altre 62 per un totale da inizio pandemia pari a 165.244 decessi. Infine, in merito alla situazione della regione Lombardia, i contagi segnalati nel bollettino di ieri sono stati 3.399.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, BOLLETTINO 15 MAGGIO/ 23 morti, 3399 casi, 40 ricoveri in meno

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 16 MAGGIO: IL COMMENTO DI LOCATELLI

Situazione covid che continua quindi ad essere relativamente tranquilla, ma quello che accadrà nei prossimi mesi nessuno può dirlo, così come fatto chiaramente capire dal professor Franco Locatelli, numero uno del Consiglio Superiore di Sanità, intervistato ieri dai microfoni del Corriere della Sera: «Oggi non si prevede un aumento significativo della gravità dell’infezione rispetto ai ceppi circolanti Omicron 1 e 2 (BA.1 e BA.2). Tuttavia, come nelle ondate precedenti, se il numero di casi aumenterà in modo sostanziale, è possibile che ne segua la crescita dei ricoveri».

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO MIN. SALUTE 15 MAGGIO/ 62 morti, 27.162, -118 ricoveri

In ogni caso, alla luce delle numerose varianti del covid in questi due anni, Locatelli sottolinea quanto sia fondamentale avere vaccini aggiornati entro il prossimo settembre: «Pochi dubbi, invece, sulla necessità di rendere disponibili vaccini in grado di dare protezione alle varianti più recenti come Omicron. Ci aspettiamo che siano approvati e disponibili in autunno».











© RIPRODUZIONE RISERVATA