Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 ottobre/ Positività 0.8%, -81 ricoveri

Prosegue la settimana e anche per oggi, venerdì 15 ottobre 2021, è atteso il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, aggiornato con tutti i principali dati circa l’evoluzione delle curva epidemiologica in Italia. In attesa del report odierno, che verrà comunicato come sempre dopo le 17:00, diamo uno sguardo ai numeri contenuti nel bollettino di ieri, quando i nuovi contagiati emersi sono stati 2.668 su 324.614 tamponi processati fra antigenici e molecolari.

Bollettino vaccini covid oggi 15 ottobre/ Toccata quota 87 milioni di inoculazioni

Il tasso di positività si mantiene su livelli tutto sommato stabili, pari allo 0.8 per cento, mentre le morti, purtroppo, non si azzerano, tenendo conto che anche ieri si sono registrati 40 decessi per covid, per un totale da inizio pandemia pari a 131.461. A livello ospedaliero si segnalano 2.479 ricoverati in degenza normale, in diminuzione di 73 unità, mentre in terapia intensiva il dato segnala 359 pazienti gravi, in calo invece di 8 unità. Infine, come sempre, segnaliamo i casi della Lombardia, 273 (qui il report completo).

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 15 ottobre/ Solo 54 pazienti in T.I.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 15 OTTOBRE: IL COMMENTO DI TOTI

Intanto oggi è il 15 ottobre, giorno in cui diverrà obbligatorio per tutti i lavoratori d’Italia, salvo gli esenti, il green pass, il passaporto verde. A riguardo si è espresso il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, da sempre pro-vax, che come riferito da SkyTg24.it si è schierato contro l’eventuale introduzione del tampone gratuito. “Garantire il tampone gratuito vorrebbe dire inficiare il procedimento sul green pass – ha spiegato Toti – la gente deve rendersi conto che questo è un provvedimento che durera’ nel tempo. Infilarsi un tampone nel naso a 15 euro ogni 48 ore non può essere un modo di vita. Il vaccino e’ un obbligo civile, morale, etico e lavorativo”.

Vaccino non riduce sintomi long Covid/ Studio: garantita solo protezione immunologica

Quindi il cofondatore di Coraggio Italia ha aggiunto e ribadito il concetto: “Il tampone gratuito è contro la filosofia del procedimento sul green pass. C’è uno strumento di sanià pubblica che è totalmente gratuito a disposizione di tutti nel giro di poche ore e si chiama ‘vaccino’. Il tampone è il termometro che misura la febbre, il vaccino è la medicina che la cura, non possono essere messi sullo stesso piano”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA