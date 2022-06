Bollettino coronavirus Ministero Salute 17 giugno/ Positività da record, 18.8%

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, venerdì 17 giugno del 2022, sarà comunicato attorno alle ore 16:30 di questo pomeriggio. A quell’ora scopriremo come sta evolvendo il covid, virus che continua a restare persistente nel nostro Paese, registrando migliaia di nuovi contagiati ogni giorno. Omicron, contagiosissima, non arresta la sua espansione e anche gli ultimi casi, quelli registrati nel bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, sono stati diversi migliaia, per l’esattezza 36.573 su 194.676 tamponi anti covid processati, sia antigenici rapidi quanto molecolari (positività record a 18,8%).

Continuano anche le morti da covid, ieri altre 64 per un totale dal 20 febbraio 2020 pari a 167.617 decessi, mentre, in merito agli ospedalizzati, il dato segna quota 192 ricoverati in terapia intensiva, e altri 4.303 in degenza ordinaria, il che significa che rispetto al precedente report si è registrata una variazione di +3 e +85. Infine uno sguardo alla regione Lombardia, dove ieri si sono verificati altri 5.438 casi di positività, come da bollettino dedicato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 17 GIUGNO: IL COMMENTO DI SILERI

I casi da covid stanno quindi leggermente rialzandosi, ma molti fra gli addetti ai lavori stanno predicando calma, a cominciare dal sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri. Secondo l’esponente del Movimento 5 Stelle, è probabile una nuova ondata di contagi nell’estate che sta per ufficialmente iniziare, ma non desterà alcuna preoccupazione. Come si legge su SkyTg24.it il sottosegretario ha infatti spiegato: “C’è una sottovariante più diffusiva che però non sta creando problemi in ospedale”.

“C’è un’ondata estiva che credo sarà autolimitante – ha proseguito Sileri – potrà portare un aumento dei casi ma non effetti sulle ospedalizzazioni. Sarà tutto sotto controllo senza problemi, ma bisogna comunque utilizzare le stesse cautele laddove c’è assembramento. Dovremo poi capire a settembre e ottobre cosa fare anche in relazione ai vaccini che avremo a disposizione”. A incidere positivamente sono i vaccini, visto che la maggior parte della popolazione italiana ha almeno due dosi, e la bassa aggressività di Omicron.











