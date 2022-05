Bollettino coronavirus Ministero Salute 17 maggio/ Positività 13%, +108 ricoveri

E’ tempo di visionare anche oggi, martedì 17 maggio 2022, il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. In Italia la situazione covid continua ad essere sotto controllo, con i contagi che sono di fatto in stallo o in decrescita, e con gli ospedalizzati che alternano giornate di numerose dimissioni ad altri un po’ meno positive, ma comunque nulla di particolarmente allarmante. Un quadro confermato anche dal bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi casi di covid emersi sono stati in totale 13.668 su 104.793 tamponi analizzati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Il tasso di positività si conferma su valori alti, ieri pari al 13 per cento, e resta alto, purtroppo, anche il numero di decessi per il virus, ieri altre 102, per un totale di 165.346 persone che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia. Negli ospedali, invece, si è registrato un calo in terapia intensiva, dove al momento troviamo 353 ricoverati (+9), mentre in area medica il dato relativo ai pazienti è cresciuto di 99 unità, portandosi a quota 7.631 allettati in totale. Infine in Lombardia sono stati conteggiati altri 1.440 positivi, così come emerso dal bollettino di ieri dedicato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 17 MAGGIO: MASCHERINE SUI VOLI ANCORA IN VIGORE

E a partire da ieri è caduto un altro obbligo in merito alle misure di restrizione anti covid, ovvero, quello della mascherina in aero. Sui voli internazionali non è più obbligatoria, ma per quanto riguarda l’Italia, si è deciso di mantenere l’ordinanza in vigore fino alla metà del prossimo mese di giugno: “Nel rispetto della regolamentazione Enac (Ente nazionale dell’aviazione civile) – scrive a riguardo il sito di Skytg24 – ai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Fiumicino con voli Lufthansa, Air France, Swiss e Austrian Airlines, Singapore Airlines e di altre compagnie, viene chiesto di continuare ad indossare il dispositivo di protezione di naso e bocca, del tipo FFP2, quando si sale a bordo dell’aereo”.

Alla fine dell'obbligo si sono opposti nelle ultime settimane numerosi addetti ai lavori, sottolineando la pericolosità di un ambiente chiuso come appunto un aereo, dove il rischio di contagio è altissimo tenendo conto dell'alta concentrazione di persone in poco spazio. Il provvedimento appare in linea con le ultime misure prese dal governo, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di indossare le mascherine al chiuso durante gli eventi al chiuso.











