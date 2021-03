Bollettino Coronavirus Ministero Salute 17 marzo/ Speranza: “Vaccinazioni più veloci”

Si rinnova l’appuntamento quotidiano e, purtroppo, ormai tradizionale con il nuovo bollettino Coronavirus diramato dal Ministero della Salute, che evidenzierà l’evoluzione della situazione epidemiologica in Italia. I dati aggiornati sono attesi intorno alle 17 di oggi, mercoledì 17 marzo 2021, e il presentimento è che si assisterà ancora a cifre elevate, complice la recrudescenza pandemica che sta colpendo il nostro Paese ormai da alcune settimane, con numerose regioni finite in zona rossa.

Salvini “guerra vs AstraZeneca per soldi”/ “Vaccini fallimento Ue, ora cure a casa”

Per quanto riguarda il bollettino di ieri, i nuovi contagi scoperti sono stati 20.396 (oltre cinquemila in più di lunedì) a fronte di 369.375 tamponi processati, con un tasso di positività che è sceso addirittura del 3%, attestandosi a quota 5,5%. Sono saliti in maniera esponenziale, invece, i morti, ieri 502 contro i 354 di lunedì. Nel contempo non si placano gli ingressi negli ospedali del Belpaese, con un totale di posti letto occupati in terapia intensiva pari a 3.256, mentre in degenza normale il surplus è stato addirittura di 859 unità, per un computo aggiornato di 29.354 pazienti ricoverati. A livello di contagio regionale, la Lombardia ha fatto registrare 4.295 nuovi casi di Covid-19, seguita da Campania (2.656), Emilia-Romagna (2.184), Piemonte (2.074), Veneto (1.901), Lazio (1.497).

Bollettino vaccini Covid oggi 17 marzo/ Somministrazioni anche nelle farmacie

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 17 MARZO, SPERANZA: “FIDUCIA IN CAMPAGNA VACCINALE”

In attesa dunque di conoscere i nuovi dati che compongono il bollettino Coronavirus Italia di oggi, mercoledì 17 marzo, riportiamo le parole pronunciate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione dell’intervista realizzata nell’ambito dell’evento “Online Talk Sanità” e curata da Luciano Fontana, direttore della testata giornalistica “Il Corriere della Sera”. Argomento principale, ça va sans dire, la campagna vaccinale: “Nel secondo trimestre del 2021 ci aspettiamo oltre 50 milioni di dosi, di cui 7,3 milioni di Johnson & Johnson, che è un monodose, e nel terzo trimestre dell’anno attendiamo fino a 80 mlilioni di dosi. Quindi c’è un’accelerazione forte che dobbiamo poi tradurre in capacità logistica di somministrare i vaccini sul territorio”. A tal proposito, il ministro Speranza ha effettuato un’importante rivelazione: “Stiamo lavorando a una norma che consentirà anche agli infermieri di contribuire alla campagna vaccinale, così come alle farmacie. Stiamo organizzando una rete articolata”.

Bollettino Coronavirus Lombardia dati 17 marzo/ Picco ricoveri previsto tra 7 giorni

Pubblicità

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 16 MARZO





© RIPRODUZIONE RISERVATA