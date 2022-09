Bollettino coronavirus Ministero Salute 17 settembre/ -45 ricoveri, positività 12.6%

E’ sabato 17 settembre 2022 e anche oggi andremo a fare il punto sulla pandemia di covid in Italia con il bollettino coronavirus del ministero della salute. Come sempre, attorno alle ore 16:00 del pomeriggio, verranno svelati tutti i dati relativi all’andamento del virus nel nostro Paese, a cominciare dal numero di contagiati, che stando al bollettino coronavirus ministero della salute di ieri, sono stati 17.364. I tamponi processati, invece, erano ieri 138.248 a fronte di un tasso di positività che è stato pari al 12.6 per cento.

In merito agli ospedalizzati, ad oggi troviamo nelle strutture nosocomiche italiane 142 pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 13 unità rispetto alla precedente comunicazione, e altri 3.600 in area medica, per una decrescita pari a -32 ricoverati rispetto al vecchio bollettino. Infine uno sguardo alle vittime da covid, ieri altre 44 per un totale di 176.508 decessi da inizio pandemia, e ai nuovi contagiati di regione Lombardia, altri 3.110 come da bollettino dedicato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 17 SETTEMBRE: IL COMMENTO DI BASSETTI

E per parlare di covid è tornato allo scoperto lo stimato professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Salutando l’avvio dell’anno scolastico, scattato ad inizio settimana nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e nella Provincia di Trento, il camice bianco ligure ha spiegato: “In autunno probabilmente avremo una circolazione importante del virus ma l’impatto sarà minore rispetto al 2020-2021. Oggi possiamo fare gli auguri a tutti gli studenti per il nuovo avvio dell’anno scolastico e dirgli che non porteranno più la mascherina”.

Quindi Bassetti ha voluto rimarcare l’importanza della vaccinazione nella lotta al covid: “Non ci affidiamo alla sorte – si legge su SkyTg24.it – dando questa certezza ma lo possiamo dire perché abbiamo i vaccini e le terapie, il futuro quindi è più roseo anche per la scuola ma non certo grazie a chi l’ha amministrata in questo periodo senza fare nulla per la sicurezza”.











