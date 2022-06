Bollettino coronavirus Ministero Salute 18 giugno/ Ancora su la positività, 19.1%

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in Italia con il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, sabato 18 giugno 2022. Il virus continua a circolare nel nostro Paese anche se per il momento non si registrano particolari situazioni di allerta. E’ certo che Omicron è uno dei virus più contagiosi della storia, ma nel contempo alla sua diffusione non si accompagna l’aggressività, di conseguenza gli ospedalizzati sono in calo o comunque contenuti. Una tendenza che stata confermata anche nel bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 35.427 a fronte di 185.819 tamponi analizzati sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Il tasso di positività, l’incidenza dei contagi sul numero di test processati, è stato pari al 19.1 per cento, mentre le vittime da covid sono state ieri 41, per un totale di 167.058 decessi dal 20 febbraio 2020. Negli ospedali, invece, vi sono 191 pazienti ricoverati in terapia intensiva e altri 4.320 in area medica, il che significa che rispetto al precedente bollettino si è verificato un cambiamento di -1 e +17. Infine il dato sulla Lombardia, che attraverso il bollettino di ieri ha comunicato 5.009 nuovi contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 18 GIUGNO: IL COMMENTO DI LOCATELLI

E nella giornata di ieri, a margine di un meeting all’Istituto nazionale tumori (Int) sulla svolta delle Car-T, strategia terapeutica che trasforma le cellule immunitarie in killer di cellule tumorali, è tornato a parlare il professor Franco Locatelli, che si è detto cauto sull’ipotesi che i contagiati possano evitare l’isolamento. I tempi non sembrerebbero ancora maturi: “Il governo – dice il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), come si legge su Skytg24.it – farà le valutazioni e prenderà poi le decisioni che ritiene più opportune”.

“È chiaro – ha specificato l’ex coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico – che se circolano liberamente soggetti infetti poi è ovvio che possono contribuire significativamente alla curva dei contagi”. Quindi Locatelli ha ribadito il suo pensiero: “È chiaro che i soggetti che sono infetti possono contagiare”. Difficile che i contagiati possano non essere obbligatoriamente isolati, alla luce anche di una possibile nuova ondata di casi dovuta a Omicron 5.











