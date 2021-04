Bollettino coronavirus Ministero Salute 2 aprile/ Terzo giorno di calo fra i ricovera

Scopriamo gli ultimi dati relativi alla pandemia di covid in Italia, con il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello di oggi, venerdì 2 aprile 2021. Prima di scoprire i numeri aggiornati, diamo un’occhiata al report comunicato ieri sera, quando il dato relativo ai morti è stato nuovamente drammatico, ben 501 vittime, per la seconda volta in pochi giorni sopra i 500. Nel contempo non sembrano abbassarsi in maniera repentina i casi di contagio, visto che ieri sono stati ben 23.649 a fronte di 356.085 test processati fra molecolari e antigenici.

Si abbassa leggermente il tasso di positività, passando dal 6.8% di mercoledì al 6.6 di ieri, ma la luce in fondo al tunnel sembra ancora molto lontana. Si sta comunque invertendo la tendenza a livello ospedaliero, con 29 ricoverati in meno in terapia intensiva, terzo giorno consecutivo di calo, mentre sono stati 231 i posti letto che si sono liberati in degenza normale (28.949 il computo aggiornato dei pazienti). Infine, per quanto riguarda le regioni, è sempre la Lombardia quella a comunicare più casi, 4.483 (qui potete leggere tutto il bollettino di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 2 APRILE, IL PUNTO DELLA FONDAZIONE GIMBE

La Fondazione Gimbe, nelle parole del suo presidente Nino Cartabellotta, ha analizzato la situazione covid degli ultimi giorni, spiegando: “Per la seconda settimana consecutiva a livello nazionale si rileva una lenta discesa del numero di nuovi casi e del loro incremento percentuale, anche se il dato risente di notevoli differenze regionali correlate al livello di restrizioni di 3 settimane fa”. Vi sono infatti 9 regioni, specifica lo stesso tink tank di Milano, dove i dati sono in crescita, ed in particolare in 4 regioni che tre settimane fa, prima del cambio di colore, si trovavano in zona bianca o gialla, leggasi (Calabria, Liguria, Sardegna e Valle d’Aosta). Le regioni che invece erano in arancione o rossa 21 giorni fa stanno lentamente decrescendo.

