Bollettino Coronavirus Ministero Salute 20 gennaio/ Quasi raddoppiati i decessi

Anche oggi, terzo giorno della settimana, torniamo a proporvi l’ormai radicato appuntamento connesso alla sanità e alla pandemia in Italia. Siamo in attesa del bollettino Coronavirus del Ministero della Salute, che, nella giornata odierna, mercoledì 20 gennaio 2021, renderà pubblico il nuovo report attorno alle 17, rivelando al Paese intero i dati inerenti all’andamento epidemiologico, a partire dai nuovi casi registrati e dai decessi, sino a giungere alla situazione difficoltosa che stanno affrontando i nostri nosocomi. Mentre aspettiamo l’aggiornamento pomeridiano, approfittiamone per esaminare il quadro emerso nelle ultime 24 ore, nelle quali si è registrata un’ulteriore flessione del tasso di positività al virus nel nostro Paese (-1,4%), a fronte dei 10.497 nuovi casi rilevati su 254.070 tamponi eseguiti. Si alza drammaticamente il numero dei decessi quotidiani (603) rispetto a quelli riscontrati lunedì (377). I guariti invece sono 21.428. Ad oggi in Italia sono stati certificati ufficialmente 535.524 casi attivi di Covid-19 e sono 2.487 le terapie intensive occupate (-57), mentre sono 22.669 i ricoverati con sintomi nelle corsie d’ospedale (-185).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA MINISTERO SALUTE: GIALLO SECONDE CASE

Achille Variati, sottosegretario all’Interno, a 24 Mattino ha risolto il giallo relativo alle seconde case, dichiarando quanto segue: “Si può sempre, eccetto nelle ore di coprifuoco, tornare nella propria residenza o abitazione, una seconda casa è un’abitazione e non è esplicitato nel nuovo Dpcm il divieto di andare nella seconda casa, purché si tratti di una propria proprietà o ci sia comunque un contratto di affitto, ergo è possibile spostarsi”, anche fuori regione. Tuttavia, se la casa è proprietà di un altro, anche se parente, non può essere considerata seconda casa. Dal Viminale, intanto, hanno emesso una circolare in cui non si fa riferimento alle seconde case, ma che, confermando sino al 15 febbraio 2021 lo stop agli spostamenti tra le regioni, ammette nel novero delle eccezioni “quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché dal rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA MINISTERO SALUTE 19 GENNAIO





