Bollettino coronavirus Ministero Salute 20 maggio/ -266 ricoveri, positività 12.2%

Ecco il nuovo bollettino coronavirus ministero della salute di oggi, 20 maggio 2022. Facciamo il punto sulla pandemia di covid con il nuovo report aggiornato con tutti i classici indicatori, dal numero di contagiati, agli ospedalizzati passando per le vittime da coronavirus, quello che resta il dato sempre più triste e che purtroppo non accenna ad azzerarsi. Anche il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, infatti, ha comunicato altre 108 vittime da covid, per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio di due anni fa, pari a 165.738 decessi.

Il numero totale di contagi ieri è stato invece di 30.310 a fronte di 247.471 tamponi analizzati fra antigenici rapidi e molecolari, e la risultante è stato un tasso di positività pari al 12.2 per cento, dato che resta ancora molto alto. Per quanto riguarda invece gli ospedalizzati per covid, in Italia al momento troviamo 308 pazienti in terapia intensiva, mentre in area medica il dato segna quota 7.020, per una variazione rispetto al precedente report di -10 e -256. Infine, in merito alla regione Lombardia, il bollettino di ieri ha comunicato altri 3.980 casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 20 MAGGIO: IL COMMENTO DI COSTA

Continuano intanto ad essere al centro del dibattito le mascherine per proteggersi del covid, argomento che sembra aver diviso in due gli addetti ai lavori. Andrea Costa, sottosegretario alla salute, si è schierato fra gli ‘aperturisti’, e dopo aver parlato di una possibile revisione dell’obbligo di mascherine a scuola, ieri ha parlato della questione aerei, alla luce del fatto che in Italia vige l’obbligo di indossare le mascherine sui voli fino al 15 giugno, in contrasto con la normativa Ue.

“Sulle mascherine sugli aerei – dice Andrea Costa – ogni paese ha affrontato e applicato alcune regole in maniera voglio dire autonoma. Anche su questo è in corso una valutazione, verificheremo nei prossimi giorni parliamo comunque di un obbligo che dura ancora per pochi giorni, il limite è quello del 15 giugno. Dopodiché io credo che veramente si inizi una fase senza restrizione per avviarci verso un’estate veramente di ritorno alla normalità”.

