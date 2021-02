Bollettino coronavirus Ministero Salute 21 febbraio/ Tasso di positività giù, 4.8%

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, 21 febbraio 2021, è per certi versi storico. Esattamente un anno fa scattava infatti l’emergenza in Italia, e probabilmente nessuno, 365 giorni orsono, si immaginava che le nostre vite sarebbero cambiate per sempre. Dopo un anno siamo infatti ancora in attesa che il virus sparisca per sempre, attenti a leggere i nuovi report emessi tutti i giorni con i dati aggiornati. Ieri altri 14.931 casi di covid scoperti, in ribasso rispetto ai 15.479 di venerdì.

Cala anche il numero delle vittime, 251 contro 353, e nel contempo, anche il tasso di positività, sceso al 4.8% contro il 5.2% di 48 ore fa. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, al momento troviamo 2.063 persone ricoverate in terapia intensiva, dato in crescita di quattro unità, mentre continuano a liberarsi i posti letto in degenza normale dove vi sono attualmente 17.725 persone con i sintomi covid (-106). La Lombardia continua ad essere la regione che più preoccupa con ben 3.019 casi segnalati in un solo giorno, seguita da Emilia Romagna a 1.724 con Campania a 1677.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 21 FEBBRAIO, L’ALLARME DI BASSETTI

E alla luce di questi numeri tendenzialmente al rialzo, soprattutto in alcune zone, il professor Bassetti invita alla massima prudenza: “Per quattro-cinque settimane – racconta parlando con i colleghi de IlMessaggero – dobbiamo giocare coperti, in difesa. Sono le fasi decisive in questa partita contro la pandemia. Penso che bisogna essere molto attenti nelle prossime cinque settimane – ribadisce – ci diranno con chiarezza come si svilupperà l’andamento del contagio. Oggi bisogna essere estremamente cauti. E dobbiamo partire davvero a raffica con le vaccinazioni. Dobbiamo renderci pronti a fare almeno 300-350mila vaccinazioni da fine marzo. Oggi ne facciamo 40mila. Se arriveremo a quelle cifre, potremo iniziare a parlare di ripartenza”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri.

