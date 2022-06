Bollettino coronavirus Ministero Salute 21 giugno/ Positività vola al 20.9%

Facciamo il punto sull’evoluzione della pandemia di covid in Italia grazie al bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, martedì 21 giugno 2022, primo giorno d’estate. La bella stagione è senza dubbio una notizia positiva, essendo tipicamente uno scoglio per i virus respiratori come il coronavirus, ma nell’ultima settimana le infezioni sono aumentate, complice la diffusione di Omicron 5, uno dei virus più contagiosi di sempre, anche se fortunatamente non aggressivo. Vedremo se anche oggi questa tendenza al rialzo verrà confermata, nell’attesa rivediamo il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati 16.571 su 79.375 test anti covid fra antigenici rapidi e molecolari.

Il tasso di positività è stato pari al 20.9 per cento, mentre il numero di vittime ieri è stato ancora piuttosto alto, leggasi 59 decessi per un aggiornamento dal 20 febbraio di due anni fa ad oggi pari a 167.780 morti per covid. Negli ospedali la situazione resta comunque tranquilla: 209 persone ricoverate in terapia intensiva e altre 4.585 in area medica, per una doppia variazione pari a +10 e +187. Infine il consueto sguardo alla regione Lombardia che tramite bollettino di ieri ha comunicato 1.920 nuovi contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 21 GIUGNO: IL COMMENTO DEL MINISTRO BIANCHI

Ed ha parlato di covid, o meglio di mascherine, il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, che in vista dell’esame di maturità 2022 ormai alle porte, ha spiegato: “La normalità è quasi raggiunta quest’anno con uno scritto nazionale, una seconda prova affidata alle Commissioni locali e un orale tenendo anche conto del percorso fatto in questi anni”, le parole del titolare del Miur ai microfoni dell’emittente Radio24.

“Cammino verso la normalità – ha proseguito – vediamo come va e cosa poter suggerire”. In vista del nuovo anno scolastico, il ministro Bianchi ha aggiunto: “Noi lavoriamo per un ritorno a settembre in presenza e piena sicurezza”. E ancora: “Stiamo vigilando le condizioni, siamo pronti ad affrontare le condizioni possibili che si possono offrire ma garantendo la sicurezza”, aggiungendo che si lavora per un “ritorno in tranquillità, ma pronti ad ogni evenienza”.

