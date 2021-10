Bollettino coronavirus Ministero Salute 21 ottobre/ +41 ricoveri, positività 0.8%

Sta per arrivare anche il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 21 ottobre 2021. Quando siamo esattamente a metà di questa nuova settimana, scopriamo assieme tutti gli ultimi aggiornamenti in merito ai nuovi contagiati, quindi i ricoverati negli ospedali, i decessi e tutti gli altri indicatori che ormai da due anni a questa parte conosciamo. Il nuovo bollettino verrà emanato dopo le 17:00 di questa sera, nell’attesa, andiamo a rivedere brevemente il report di ieri, dove i nuovi casi di positività sono stati in totale 3.702 a fronte di 485.613 tamponi analizzati, compresi antigenici e molecolari.

Il tasso di positività è stato pari allo 0.8%, dato in crescita ma sempre ottimo, mentre le vittime continuano a purtroppo ad essere lontane dallo zero, in totale 33 nelle scorse 24 ore, per un computo aggiornato da febbraio 2020 pari a 131.688 decessi per covid. Infine la situazione negli ospedali, dove al momento vi sono 355 ricoverati in terapia intensiva, dato stabile rispetto a ieri, con altri 2.464 pazienti allettati invece in area medica (più 41 rispetto a 48 ore fa). La Lombardia ha invece comunicato 457 nuovi contagiati (qui il report di ieri della regione).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 21 OTTOBRE: DRAGHI SUI VACCINI

Intanto ieri mattina ha parlato dinanzi al Parlamento il presidente del consiglio Mario Draghi, in vista del consiglio europeo che è scattato ufficialmente ieri. Draghi si è soffermato sulla pandemia ed in particolare sulla necessità di consegnare dosi massicce di vaccini ai paesi più poveri. Ecco le sue parole riportate da Skytg24.it: “Dobbiamo incrementare la fornitura di dosi ai Paesi più fragili, perché possano proteggere i loro cittadini e per impedire l’insorgenza e la diffusione di nuove e pericolose varianti”.

Quindi l’ex numero uno della Banca Centrale Europea ha aggiunto: “Solo il 2,8% di chi vive in un Paese a basso reddito ha ricevuto almeno una dose di vaccino, a fronte di quasi il 50% della popolazione mondiale – ha aggiunto – L’Italia ha recentemente triplicato le donazioni di vaccino, da 15 a 45 milioni di dosi, da distribuire principalmente attraverso il meccanismo COVAX”.



