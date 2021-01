Bollettino coronavirus Ministero Salute 22 gennaio/ 84.202 morti da febbraio

E’ atteso come sempre dopo le ore 17:00 il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, 22 gennaio 2021, il report aggiornato con gli ultimi dati relativi a nuovi contagi, vittime e situazione negli ospedali. Ieri i casi hanno toccato quota 14.078, la cifra più alta di una settimana che ha comunque mostrato dei numeri in ribasso rispetto al precedente periodo. Purtroppo sono ancora altissime le vittime, ieri 521 per un totale di 84.202 morti, seconda nazionale per decessi da covid in Europa dietro solamente al Regno Unito.

In lieve calo i tamponi eseguiti ieri, 267.567 contro i 279.762 di mercoledì, quando i nuovi casi erano stati 13.571 con 524 vittime. Da quando è iniziata la pandemia sono state scoperte 2.422.728 persone infette al covid, e la maggior parte di esse sono residenti in Lombardia, la regione che ieri ha fatto registrare ancora i numeri più alti con 2.234 infetti. Segue a debita distanza l’Emilia Romagna con 1.320 nuovi casi, poi il Lazio con 1.303. Puglia, Sicilia, Campania e Veneto sono le altre uniche regioni che hanno fatto registrare aumenti a quattro cifre.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, RICCIARDI: “PREOCCUPA VARIANTE INGLESE”

Nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il professore di Igiene all’università Cattolica di Roma, Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute Speranza, che interpellato dai microfoni dell’agenzia Adnkronos ha espresso tutta la sua preoccupazione per la variante inglese, che oltre Manica ha fatto schizzare alle stelle i contagi e le vittime: “Sono preoccupatissimo per la variante covid inglese – le sue parole – che sta mettendo in ginocchio il Regno Unito e si è già diffusa in 60 Paesi incluso il nostro con le scuole come luogo importante di trasmissione”. Ricciardi ha poi parlato delle misure di restrizione in vigore, soffermandosi in particolare sulle mascherine: “Le misure adottate fino ad oggi sono necessarie e sufficienti, le mascherine vanno usate in modo appropriato: le chirurgiche non proteggono completamente chi le porta, le Ffp2 sì, quelle di stoffa evitano solo fuoriuscita di droplet”. Di seguito il bollettino coronavirus ministero salute di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 21 GENNAIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA