Bollettino coronavirus Ministero Salute 22 marzo/ Quasi 105mila morti covid in totale

E’ tempo di scoprire il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello con i dati aggiornati ad oggi, lunedì 22 marzo 2021. L’appuntamento è fissato, ormai come da tradizione, attorno alle ore 17:00 di questa sera, e sempre come da tradizione, i numeri di oggi saranno senza dubbio al ribasso rispetto agli scorsi giorni. Il lunedì, infatti, si analizzano i tamponi della domenica, quando la maggior parte dei laboratori sono chiusi, di conseguenza il computo totale dei casi non sarà significativo.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, Putin: “Ue snobba Sputnik? Non fa interesse persone”

Intanto rivediamo brevemente il report di ieri quando sono emersi 20.159 nuovi contagi su 277mila tamponi analizzati fra antigenici e molecolari, il che significa che il tasso di positività si è portato a quota 7.2%, comunque in linea con i numeri della scorsa settimana (ha oscillato sempre attorno al 7). Sono 3.376.376 i contagi scoperti in Italia dal febbraio 2020, mentre le vittime hanno raggiunto la cifra da brividi di 104.942 a causa dei 300 decessi registrati ieri. Per quanto riguarda le regioni con più contagi, la Lombardia ne registra 4.003 (qui potete visionare il report completo di ieri), con l’Emilia Romagna a quota 2.448 e la Campania a 1.810.

CAOS VACCINI, FONTANA AZZERA ARIA LOMBARDIA/ “Via il Cda. Ora correre”

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 22 MARZO, LE PAROLE DI SPERANZA

Qualche timido segnale di ottimismo comunque si intravede, con la curva epidemiologica che sembrerebbe aver raggiunto il suo picco, e con la campagna vaccinale che sta proseguendo, anche se non in maniera massiccia come auspicato. E ieri il ministro della salute, Roberto Speranza, parlando in collegamento con Domenica In, ha rivolto lo sguardo alla prossima estate spiegando: “Per l’estate sono ottimista, sono stato sempre quello più duro e realista che era costretto a dire sempre la verità, ma ora ci sono le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane. Questo però è ancora un momento difficile, dobbiamo conservare tutte le precauzioni ma con il passare delle settimane la situazione andrà gradualmente a migliorare, e già in primavera e poi nel corso dell’estate vedremo un miglioramento significativo. Sicuramente faremo un’estate diversa rispetto al periodo attuale. Ma non ci sarà un momento X, sarà un percorso graduale”.

50 denari per il massacro di Masada/ Scoperta ricevuta legionario di venti secoli fa

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 21 MARZO





© RIPRODUZIONE RISERVATA