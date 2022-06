Bollettino coronavirus Ministero Salute 24 giugno/ Positività 22.6%, +117 ricoveri

Scopriamo insieme il nuovo bollettino del coronavirus ministero della salute di oggi, venerdì 24 giugno 2022. Quando stiamo per entrare nell’ultima settimana del mese, la situazione covid continua ad essere molto attenzionata in Italia, alla luce del rialzo evidente dei contagi delle ultime due settimane. Nessun allarme viene per ora segnalato dagli ospedali, ma è logico pensare che un forte aumento dei positivi potrebbe pressare le stretture sanitarie con tutto ciò che ne consegue.

Vedremo se questa tendenza negativa sarà conferma anche dal bollettino coronavirus del ministero della salute, nel frattempo, rivediamo brevemente i numeri di ieri, quando i contagi emersi sono stati in totale 56.166 a fronte di 248.042 tamponi processati fra antigenici rapidi e molecolari. Il tasso di positività prosegue su livelli record, ieri pari al 22,6 per cento, mentre negli ospedali troviamo al momento 216 persone ricoverate in terapia intensiva, nonché altre 5.064 in area non critica, per una doppia variazione di +0 e +117. Per quanto riguarda le vittime, invece, ieri i morti da covid sono stati 75, mentre i casi emersi in Lombardia, come da bollettino dedicato, sono stati 8.507.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 24 GIUGNO: LE PAROLE DI BASSETTI

Nonostante i contagi, come evidenza il bollettino coronavirus del ministero della salute, siano in rialzo, il professor Matteo Bassetti invita comunque a mantenere la calma e a non creare falsi allarmismi: “Abbiamo dimostrato anche nel contesto di questa fiammata estiva del Covid – le parole all’Adnkronos – una assoluta immaturità come sistema Italia, la critica non va tanto al ministero della Salute quanto ai miei colleghi che stanno facendo un esagerato allarmismo tipico di chi non è sul campo e non ha affrontato l’infezione ma fa solo teoria”.

Poi il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova ha aggiunto: “La situazione attuale, faccio riferimento alla Liguria dove lavoro e una regione con molti anziani. Oggi abbiamo una elevatissima circolazione del virus e di Omicron 5, stiamo seguendo tante persone positive a casa con gli antivirali e in ospedale arrivano sì molti cittadini ma non hanno il Covid, hanno un tampone positivo e poi altre patologie. Finché non si diversificherà chi ha polmonite da Covid e chi ha tutt’alto, e un tampone positivo, non ne usciremo”.











