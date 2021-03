Bollettino coronavirus Ministero Salute 25 marzo/ Più di 1.000 morti in 48 ore

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello aggiornato ad oggi, giovedì 25 marzo 2021, verrà comunicato come sempre in serata, indicativamente attorno alle ore 17:00. La curva si sta lentamente abbassando, così come confermato anche dal report comunicato ieri sera, in cui sono stati evidenziati 21.267 nuovi casi di positività su 363.767 test analizzati fra antigenici e molecolari. Rimane stabile il tasso di positività, passando dal 5.6% di martedì al 5.8 di ieri, mentre le vittime calano ma restano altissime, ieri 460 per un totale di più di 1000 morti in 48 ore.

I numeri aggiornati ci dicono quindi che i casi totali di covid dal febbraio del 2021 sono 3.440.862, mentre le persone che non ce l’hanno fatto sono 106.339, numero che pone l’Italia al secondo posto in Europa per decessi dietro solo alla Gran Bretagna. Al momento sono 561mila i positivi, 654 in più rispetto a ieri, mentre i guariti/dimessi dallo scoppio dell’emergenza sono in totale 2.773.215 di cui 20.132 nelle ultime 24 ore.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 25 MARZO, BASSETTI SPINGE PER UNA LEGGE SUL VACCINO

Intanto è tornato a parlare il professor Matteo Bassetti, fra i massimi specialisti dell’ospedale San Martino di Genova nonché membro della task force anti covid della regione Liguria. Da giorni ormai si discute sull’introduzione di una possibile legge per l’obbligo vaccinale nei confronti dei camici bianchi, dei dipendenti sanitari, e Bassetti è sempre stato un acceso sostenitore di tale eventuale regolamentazione. “I medici no vax violano il giuramento di Ippocrate – le parole rilasciate nelle scorse ore ai microfoni di Leggo – non devono lavorare. Un paziente mette nelle mani di un medico la sua vita e se lui lo infetta va contro la sua missione. Come Franklin che non aveva protetto suo figlio”. Quindi il primario genovese ha aggiunto e concluso: “I no vax sono una minoranza molto rumorosa mentre i pro vax hanno paura ad esporsi. E la rete è un disastro: pubblico un video e mi bloccano. Loro sembrano avere più libertà“.

