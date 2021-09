Bollettino coronavirus Lombardia, dati 24 settembre/ Positività 0.8%, calo ricoveri

Verrà comunicato fra poche ore il nuovo report regionale, il bollettino coronavirus della Lombardia con tutti i dati aggiornati ad oggi, venerdì 24 settembre 2021. La regione che è stata maggiormente colpita dal covid in questi quasi due anni di pandemia, sta continuando a registrare degli ottimi numeri in quanto a infezione, così come confermato per l’ennesima volta dal bollettino di ieri, quando i nuovi casi emersi sono stati 443 su 54.042 tamponi processati sia antigenici quanto molecolari.

Giacomo Sartori, informatico di Milano scomparso/ Forse aggredito dai ladri?

Il dato più importante, quello dei ricoverati per covid, segna un meno due in terapia intensiva (totale pari a 61), e un altro meno cinque in degenza normale, dove al momento vi sono 412 allettati con sintomi da coronavirus. Il tasso di positività resta stabile allo 0.8%, mentre a livello di morti per covid si segnalato altri tre decessi, per un totale che ha ormai raggiunto quota trentaquattro mila morti, precisamente 33.999. Infine, per quanto riguarda le province, Milano ha registrato 108 nuovi contagiati di cui 57 in città, con Varese a 79 e Brescia a 67.

Laura Ziliani, arrestate due figlie/ In manette anche il fidanzato della maggiore

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 24 SETTEMBRE, IL COMMENTO DI FONTANA

“Negli ultimi giorni c’è stato un numero di prenotazione importante e molto superiore a quello dei giorni precedenti”, è il commento del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla campagna di vaccinazione lombarda, spinta molto probabilmente dall’introduzione del green pass obbligatorio per tutti i lavoratori. In merito invece al vaccino per la fascia 5-11 anni: “Noi ci atteniamo alle disposizioni che arrivano dagli organi scientifici, e se dovessero aprire anche a questa categoria noi siamo pronti a farlo. Così come lo siamo per la terza vaccinazione, per il richiamo”.

“Arrestato dai talebani perchè cristiano”/ Pary Gul “Mio marito è uscito di casa e…"

La situazione in Lombardia è decisamente positiva: “Gli effetti – ha concluso il governatore – si notano valutando le risultanze sanitarie: per il terzo mese siamo in zona bianca. Le occupazioni di ospedali e il numero incidenti sono tra i migliori di tutto il paese, il che ci lascia ben sperare per il futuro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA