Bollettino coronavirus Ministero Salute 27 agosto/ +4 ricoveri in T.I., 43 i morti

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, venerdì 27 agosto 2021. Si tratta di un giorno importante storicamente, in quanto si scopriranno nelle prossime ore quali saranno i colori delle regioni per la settimana che verrà. A rischio in particolare la Sicilia, visti i numerosi casi giornalieri, ma soprattutto, la situazione ospedaliera, di conseguenza, nulla sarà da escludere. Del resto i contagi si stanno mantenendo a livello moderatamente alto, così come si è letto nel bollettino di ieri, quando i nuovi casi di covid scoperti sono stati 7.221 su 220.872 tamponi analizzati fra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è stato dello 3.2%, in linea con quello degli ultimi giorni, mentre ancora una volta si sono registrati dei morti, in totale 43, in diminuzione rispetto ai 59 di ieri.

La situazione ospedaliera fortunatamente non sembra allarmante, almeno per il momento, visto che in terapia intensiva vi sono attualmente 503 ricoverati gravi, (4 in più rispetto alla precedente comunicazione), e altri 4.059 nei reparti di degenza ordinaria (numero cresciuto di 36 unità rispetto a 48 ore fa). Infine solito breve focus sulla Lombardia che ieri ha comunicato 758 nuovi contagi: qui il report completo della regione.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 27 AGOSTO: GIANNELLI SUL GREEN PASS NELLE SCUOLE

Intanto si avvicina il mese di settembre, periodo caldissimo per il covid in quanto riapriranno le scuole con l’inizio dell’anno 2021-2022. Numerose le incertezze legate all’anno che verrà e a riguardo il presidente nazionale Anp, Antonello Giannelli, in collegamento con il programma di La7, L’Aria che tira, ha espresso le proprie perplessità circa il controllo del green pass, che ricordiamo, è obbligatorio per tutto il personale sanitario pena la sospensione dall’attività lavorativa: “Una soluzione alternativa, che noi abbiamo chiesto sin da subito, potrebbe essere quella di avere un controllo del Green pass centralizzato in segreteria – sono le parole di Giannelli – in altri termini se noi potessimo collegarci all’anagrafe dei Green pass, attenzione non delle vaccinazioni, e sapere ogni giorno chi ha il Green pass valido e chi no, potremmo in via amministrativa sapere chi può entrare e chi no. Questo dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro è qualcosa di gran lunga preferibile e potrebbe essere esteso a tutte le strutture di lavoro”.

