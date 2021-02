Bollettino coronavirus Ministero Salute 27 febbraio/ Curva contagi torna a salire

E’ atteso con particolare interesse il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, sabato 27 febbraio 2021. Si cercherà di capire se i contagi saliranno ulteriormente, come probabile, alla luce dei numeri di ieri, i più alti dal primo gennaio a questa parte. Il report comunicato nelle scorse 24 ore ha infatti segnalato ben 20.499 nuovi contagi (il primo gennaio erano stati 22.211), con l’aggiunta di altri 253 morti, e 325.404 tamponi processati. E’ salito anche il tasso di positività, portandosi al 6.3%, tutti segnali che la terza famigerata ondata è ormai giunta anche nel Belpaese.

Al momento vi sono 404.664 positivi in Italia, numero che è cresciuto di 8.521 unità, e anche negli ospedali continuano ad aumentare i posti letto occupati, con un +26 registrato per quanto riguarda le terapie intensive (totale in tutta Italia 2.194), e un +35 invece nei reparti di degenza ordinaria, per complessivi pazienti con sintomi covid pari a 18.292. In isolamento domiciliare troviamo invece 384.178 persone, mentre le regioni con più casi sono sempre Lombardia (4.557), Emilia Romagna (2.575) e Campania (2.519).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 27 FEBBRAIO, RIAPRONO CINEMA E TEATRI

Intanto il governo è al lavoro sul nuovo Dpcm che scatterà il prossimo 6 marzo e durerà per un mese, fino al 6 aprile, comprendendo quindi anche le festività di Pasqua e Pasquetta. Praticamente non sono previste riaperture se non quella dei cinema e dei teatri, ma solo in zona gialla e solo a partire dal prossimo 27 marzo, in attesa di valutare l’andamento dei contagi. A comunicarlo via Twitter è stato il confermato ministro della Cultura, Dario Franceschini, con il seguente cinguettio: “Il confronto con il Cts e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura dei teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l’accesso ai musei su prenotazione anche nel weekend”. Per quanto riguarda i restanti provvedimenti nel Dpcm, spazio a scuola in presenza al 50% e 75% per le superiori, divieto di spostamento fra regioni, e sconsigliatissime le visite ai non conviventi, anche se parenti stretti, salvo esigenze.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 26 FEBBRAIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA