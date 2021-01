Bollettino coronavirus Ministero Salute 28 gennaio/ Verso quota 89mila morti

E’ atteso nel giro di un paio d’ore il nuovo bollettino coronavirus ministero della salute di oggi, mercoledì 28 gennaio 2021. A breve potremo scoprire tutte le novità in merito ai contagi, alle vittime e alla situazione ospedaliera, facendo quindi il punto sulla curva epidemiologica in Italia. In attesa dei nuovi dati, diamo uno sguardo veloce ai numeri di ieri, quando sono stati scoperti 15.204 casi a fronte di 293.770 tamponi, fra molecolari e antigenici eseguiti.

Si tratta di un numero di contagi in forte aumento rispetto a 48 ore fa, ma a fronte di un numero di tamponi mai così alto da quando il covid si è presentato in Italia. Resta purtroppo ancora alto il dato relativo alle vittime, ieri 467, anche se in forte calo rispetto alle 541 emerse nella giornata di martedì, per un totale di morti da covid salito a quota 86.889 (oggi è probabile che si sfondi il tetto degli 89mila).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 28 GENNAIO, CRESCE TASSO DI POSITIVITÀ

Nel contempo è aumentato il tasso di positività, ieri al 5.17% contro il 4.1 di 48 ore fa, con una crescita quindi dell’1%, ma un dato che resta ancora tutto sommato positivo. Al momento troviamo in Italia 477.969 persone positive, 4.448 in meno rispetto a martedì, mentre i casi di coronavirus da inizio emergenza sono saliti a quota 2.501.147, con 1.936.289 di pazienti dimessi o guariti. I maggiori casi si sono registrati soprattutto nella fascia anziana della popolazione e a riguardo l’immunologo della Sapienza, il professor Francesco Le Foche, ha parlato così al Corriere della Sera: “Le persone anziane devono uscire di casa il meno possibile visto che per loro la vaccinazione è slittata di qualche settimana. Il virus sta circolando. Devono avere ancora pazienza”. Le Foche punta forte sul vaccino ma anche sugli anticorpi monoclonali: “farmaci capaci di fermare la progressione della malattia almeno per due-tre mesi – spiega – se dati precocemente nei primi giorni del contagio alle persone che rischiano le conseguenze più severe dal Covid-19, a partire da anziani affetti da altre patologie”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 27 GENNAIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA