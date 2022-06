Bollettino coronavirus Ministero Salute 28 giugno/ Positività 24.5%, +348 ricoveri

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, martedì 28 giugno 2022, sarà come sempre comunicato nel pomeriggio odierno, attorno alle ore 17:00. Scopriremo a quel punto come sta proseguendo la curva epidemiologica del virus che da un paio di settimane a questa parte è tornato a registrare numeri importanti, con migliaia di contagiati giornalieri.

A riguardo anche il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri ha sottolineato dati da attenzionare, a cominciare dai casi di positività, ieri altri 24.747 su 100.959 tamponi, per un tasso di positività che resta record, leggasi 24,5 per cento. Fortunatamente per ora negli ospedali la situazione resta ancora tranquilla, visto che in terapia intensiva vi sono 234 casi di covid, 7 in più rispetto al precedente report, e altri 5.873 in area medica, per una variazione di 341 allettati. I morti da coronavirus ieri sono stati 63, infine, in merito alla regione Lombardia, i contagi da bollettino di ieri sono stati 3.043.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 28 GIUGNO: IL COMMENTO DEL PROF BRUSAFERRO

E di questa nuova ondata ne ha parlato nelle scorse ore anche il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, l’Istituto superiore di sanità. Come riferito ai microfoni del Corriere della Sera, il noto medico ha spiegato: “Contro il Covid siamo sul pezzo”, “non è corretto sottovalutarlo, occorre monitorarlo ed affrontarlo modulando le azioni”. Il numero uno dell’Iss invita quindi a mantenere la guardia altissima, ancor di più ora con praticamente tutte le restrizioni venute meno, ed in particolare invita a “proteggere i fragili e mantenere elevata l’immunità”.

“Noi lo stiamo monitorando attentamente”, ha rassicurato Brusaferro che poi ha spiegato: “la raccolta dei dati è fondamentale per comprendere e contenere le sue evoluzioni. Abbiamo una larga fascia di popolazione immune e questo è fondamentale per poter prevenire le conseguenze gravi dell’infezione e l’impatto sui servizi sanitari”.











