Bollettino coronavirus Ministero Salute 28 luglio/ -40 ricoveri, positività 20.1%

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 28 luglio 2022. Quello odierno sarà come sempre un report significativo in quanto ci permetterà di scoprire il reale andamento del covid, tenendo conto che storicamente i bollettini dei primi giorni della settimana mostrano numeri più bassi per via dei pochi tamponi processati. In attesa della nuova comunicazione andiamo a rivedere proprio l’ultimo report, a cominciare dal numero di casi emersi ieri, leggasi 63.837 a fronte di 317.720 tamponi anti covid analizzati.

Il tasso di positività è stato del 20.1 per cento, ancora sopra il venti per cento seppur di poco. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, invece, i dati segnalano 424 ricoverati in terapia intensiva, dato in decrescita di 10 unità, con altri 11.094 allettati in area non critica, numero in decrescita di 30 unità. In merito alle vittime, invece, resta purtroppo alto il dato giornaliero dei morti da covid, ieri altri 207 decessi per un totale di 171.439 decessi dallo scoppio della pandemia. Infine i numeri della regione Lombardia, ieri altri 7.605 contagi così come comunicato dal bollettino dedicato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 28 LUGLIO: IL COMMENTO DI PREGLIASCO

Ed a proposito di coronavirus, è tornato nuovamente allo scoperto nella giornata di ieri il professor Fabrizio Pregliasco, direttore dell’ospedale Galeazzi, nonché docente di virologia della Statale di Milano, e membro della task force anti covid di regione Lombardia. Pregliasco ha voluto ribadire l’importanza della mascherina, anche se non più obbligatoria da diverse settimane. Interpellato dai microfoni dell’Adnkronos ha spiegato: “Ribadisco il mio suggerimento generale di utilizzare la mascherina quando serve, come si fa con gli occhiali da sole, anche all’aperto in situazioni a rischio come i classici ‘capannelli’ delle vacanze, luoghi ristretti pieni di gente accalcata”.

“La raccomandazione è stringente per i fragili – ha aggiunto – e per chi li assiste”. Il noto camice bianco ha quindi invitato alla “prudenza anche ad agosto. Presumibilmente il prossimo mese avremo un calo progressivo dei casi di Covid-19 ma servirà comunque mantenere attenzione e adottare comportanti di buon senso, proprio per non assistere a un rimbalzo dei contagi”.











