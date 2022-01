Bollettino coronavirus Ministero Salute 29 gennaio/ Ricoveri e tasso positivi in calo

Appuntamento attorno alle ore 17.00 per conoscere il bollettino coronavirus del Ministero della Salute con i dati sull’emergenza epidemiologica aggiornati a sabato 29 gennaio 2022. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati 143.898 nuovi casi positivi su 1.051.288 tamponi processati. +378 i decessi per un totale di 145.537 vittime di Covid-19 dall’inizio della pandemia, mentre diminuiscono gli attuali positivi, -37.625.

Il bollettino coronavirus del Ministero della Salute di venerdì ha segnalato 181.594 nuovi guariti o dimessi, mentre la percentuale dei casi positivi sui test effettuati si attesa al 13,7%. In calo i ricoverati negli ospedali italiani: -15 pazienti in terapia intensiva (1.630) e -57 pazienti nei reparti ordinari (19.796). I dati del monitoraggio Iss-Ministero della Salute hanno segnalato una flessione dell’indice Rt (0.97) e dell’incidenza dei contagi (sotto quota 2 mila). Nessun cambio di colore dalla cabina di regia: il ministro Speranza non ha firmato nessuna nuova ordinanza.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa dei nuovi aggiornamenti dal bollettino coronavirus del Ministero della Salute odierno, vi riportiamo le buone notizie rese note da Silvio Brusaferro e Gianni Rezza. Intervenuto ieri in conferenza stampa, il presidente dell’Istituto superiore di sanità ha sottolineato che la curva mostra una lieve decrescita, dato «attestato dall’incidenza e dall’indice Rt». La curva italiana «comincia a mostrare un’inversione di tendenza», ha aggiunto Brusaferro, che ha tenuto a precisare che «resta una elevata circolazione del virus in quasi tutte le regioni».

La decrescita dei casi è segnalata in tutte le fasce d’età, ad eccezione della fascia 0-9 anni: «Tutte le altre mostrano sostanzialmente negli ultimi 7 giorni una decrescita dei casi. In particolare i più giovani sono però caratterizzati ancora da un quadro di crescita dell’incidenza». Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva e negli altri reparti Covid, il numero uno dell’Iss ha spiegato che «le proiezioni mostrano sostanzialmente dati piuttosto contenuti di saturazione di questi posti letto».



